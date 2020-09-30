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許淑華稱「女生目前不需要當兵」　停3秒「甜笑」可不唱夜襲嘛？

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▲▼許淑華表示，女生不需要當兵，若當兵可以別唱夜襲。（圖／翻攝鄉民大會）

▲市議員許淑華表示，女生現不需要當兵，若當兵可以別唱夜襲。（圖／翻攝鄉民大會）

記者蕭羽耘／台北報導

共軍近期不斷派機擾台示威，不少國人擔心隨時會爆發戰爭，台北市議員徐巧芯28日在網路節目中表示，支持恢復徵兵制，並呼籲女生應該要當兵「自己也願意當」。對此，同為北市議員的許淑華30日提出，如果說國家面臨重大危機，需要大家團結維護安全，任何女孩子都會扛起槍、揹起子彈，但要當兵她不想唱《夜襲》，建議可以唱《愛拚才會贏》。

網路節目「鄉民大會」30日針對近期兩岸恐開戰民調，以及徐巧芯拋出「女性當兵」議題討論。

主持人郭子乾引用民調指出，有49%的民眾認為台灣有自我防衛能力，45%的人覺得沒有，且徐巧芯提出女性當兵，恐像以色列全民皆兵。

對此，許淑華對國軍有信心，強調蔡總統常常對國軍打氣，國家安全非常重要，尤其近期共軍一直擾台，無疑是在製造恐怖平衡。事實上，國軍一直都有在訓練，不可能向大眾說明訓練到什麼程度，國人要對政府有信心。

至於女生要不要當兵？許淑華笑說，可不可以不要唱《夜襲》和《中國的駱駝》，應該唱《愛拚才會贏》；如果說國家面臨重大危機，需要大家團結維護安全，任何女孩子都會扛起槍、揹起子彈一起向前衝，無庸置疑。

許淑華自問，不過真得能走到這一步嗎？她覺得不太需要，因為世界對抗新冠病毒這樣的隱形的敵人這麼久，（中國）還有可能武力犯台嗎？恫嚇的效益比較大，呼籲中國不要玩小朋友遊戲，雙方在交流平台好好談並回歸民主理性。

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