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明最佳賞月地曝光！國5車輛比去年多12%　高公局建議「3替代道路」

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▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

▲國道5號今已出現車潮。（資料圖／記者季相儒攝）

記者黃凱翊／綜合報導

因應中秋連假，今年高公局比照氣象局推出「路況播報員」服務，從30日起，在連假期間每日定期開直播說明國道最新路況。30日的首場直播，則是由氣象局和高公局聯合播報，除了提供即時路況外，也提醒民眾連假天氣狀況，氣象局簡任技正伍婉華表示，馬祖、澎湖等離島地區有很大機會可以看到月亮。

伍婉華表示，今天北部天氣轉涼，東北季風將會持續到中秋節，明起各地天氣將會轉趨穩定，只有在花東地區以及中午過後的南部地區等有局部降雨。對於民眾最關心的賞月問題，她表示平地山區和馬祖澎湖等離島地區明(1日)雲量較少，有很大的機會可以看到月亮。至於南部地區和東部地區則因雲量較多，必須抓緊時間把握機會，才能在雲縫中看見月亮露臉。

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整個中秋連假都匯市穩定的天氣型態，僅中部山區會有降雨現象，東半部地區在周末高溫會達到31度，南部地區則有機會回暖到34度，不過要留意早晚溫差仍大，北部地區清晨最低溫將可能到21度，伍婉華提醒民眾，外出旅遊記得要多帶件飽暖衣物。好天氣將會一直持續到連假結束，下周一起受到東北季風的影響，全台將會變天，溫度會下降6度之多。

▲▼高公局和氣象局說明中秋連假。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

▲▼高公局和氣象局說明中秋連假天氣狀況及國道即時路況。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

▲▼高公局和氣象局說明中秋連假。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

高公局路況預報員游衣芸表示，今年中秋交通量與去年同時間相比，雖然出現車潮但仍然都在預測範圍內，國道5號從早上就已出現車潮，到下午2點為止已通過16848輛車，較去年同期相比增加了12%。另外國道一號中部地區在大雅和彰化路段、麻豆和高嵙路段都有出現壅塞狀況，也有零星事故發生。

高公局預測，明天起國道五號從凌晨就會湧現車潮，車多壅塞的狀況將會一直持續到傍晚，建議民眾可多利用台61線西濱快速道路、台9線和台63線等替代道路出遊，避免遊興因為塞車而打壞。

高公局提醒，連假前兩天的清晨6點至12點，包含國道一號內湖－頭份路段、國道3號木柵至香山路段、國道5號南港系統交流道皆實施高乘載管制；10/3、10/4兩天從下午2點至晚上9點，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城路段則皆實施高乘載管制。除了祭出高乘載管制、部分匝道封閉等方法來分散車流外，從10/1至3日每天凌晨0點至清晨5點，國道全面暫停收費，為了分散返程車流，連假最後一天(10/4)則是從凌晨12點一直到早上10點，國道全面暫停收費。

▼交通部長林佳龍視察氣象局。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼林佳龍視察氣象局。（圖／記者呂佳賢攝）

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