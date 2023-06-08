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75歲賴世雄再婚照片曝光！教堂辦婚禮「穿軍裝帥氣迎娶老同學」

▲賴世雄再婚婚紗照。（圖／長春藤英語集團提供）

▲賴世雄再婚婚紗照曝光。（圖／常春藤英語集團提供）

記者楊惠琪／台北報導

常春藤英語集團創辦人、有台灣英語教父之稱的賴世雄，日前接受美國YouTuber賴泰迪（Teddy Lai）的街訪影片引爆討論。而今年75歲的賴世雄傳出3年前再婚，對象是50多年前就讀國防政戰學院的軍校同學文夢霞，當年主修美術系，是氣質出眾的校花，今婚紗照曝光，看不出來已經年過7旬，仍保養得宜，甚至還大賴世雄1歲，這也是她首次披婚紗。

賴世雄的第一任妻子7年前因病過世，喪妻之痛，員工都看在眼裡，希望他能早日走出傷痛，多認識新朋友，再找個伴。5年前常春藤英語集團舉辦30周年慶，賴世雄邀請昔日軍校同學參與，沒想到文夢霞也出席，意外牽起相隔半世紀的姻緣。

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▲賴世雄再婚婚紗照。（圖／長春藤英語集團提供）

▲賴世雄穿軍裝迎娶文夢霞。（圖／常春藤英語集團提供）

賴世雄接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，當年軍校就讀軍校時，就知道「文姊」這號人物，她就讀美術系，但因為對方是「校花」，雖然唸同所學校卻沒什麼交集；沒想到5年前在集團30周年活動上，會意外久別重逢，彼此間話題不斷，決定攜手共度餘生。

賴世雄智網文教股份有限公司總經理林沂真表示，賴老師3年前再婚，當時72歲的賴老師穿著軍裝，迎娶73歲的文姊，大家共同見證這場相識半世紀後的婚禮，與會者都深受感動，這對靈魂伴侶告訴大家「幸福永遠不嫌晚」。

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