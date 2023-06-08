獨／2廂型車停屋頂！　狂阿北回應「別大驚小怪」曝車子未來去處

記者許權毅／台中報導

台中市北區一棟透天被發現「2台廂型車停頂樓」，超狂畫面也讓人擔心是否有危險？不過經市府都發局認定，沒有立即危險，也找不到法源強制移除，只能口頭勸說，而屋主也答應移走。鄭姓屋主表示，車子想當倉庫用，但是停在路邊被開單，才會吊上去，大約10月會拖去桃園山上放，他強調「只是廢物利用，頂樓天花板不會被影響，大家不用大驚小怪」。

▲台中一棟民宅頂樓停放著2台廂型車，讓民眾全傻眼了，鄭姓屋主表示是廢物利用，不用大驚小怪。（圖／記者許權毅攝，下同）



據了解，70多歲鄭姓屋主本身從事工程業，家裡庭院、屋內裡擺滿各式各樣的材料、器具，原本因工作需要而買的3輛廂型車，已經開了30年，沒有繼續使用，屋主乾脆把器具也放在車上，當成另類的小倉庫。

鄭姓屋主接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，車子裡面就擺放一些水管、木板等很輕的材料，原本都擺放在路邊，但是一直被開單，才乾脆把車子吊上去頂樓，未來是想將「倉庫車」挪至桃園的山區，用來擺放農具，但是該片土地還在整地，大約10月才會好。

鄭姓屋主被問不會擔心危險嗎？鄭說：「屋子是水泥鋼筋做的，不會受到影響，不要大驚小怪。」此外，鄭姓屋主也說，車子確實有一點超出來，因為房子只有寬14尺，但是車子大概15尺半了，才會超出來一點，但不會有危險性。

奇景地點就位在台中市北區東光二街一棟透天民宅上，一處邊間樓頂被民眾發現有「車子在樓頂」，笑稱是「頂樓雙車位」。從路邊經過抬頭一望，就可看到其中一台廂型車，一部分卡在女兒牆上，空拍視角更神奇，只見其中一台剛好停在露台上，跟另台卡牆的廂型車就這樣擺在樓頂，車裡還可以看見許多雜物，宛如兩個小型倉庫。

台中市政府都發局指出，4月初第一次接獲民眾通報，原本認定屋主可能涉公共危險罪，但與警方進入會勘後，目測發現車體有90％都在住宅裡，沒有立即性危險，加上車體位置在私人住宅，無法強制移除，會研議法源，後續追蹤中。