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克服右掌沾粘缺陷　她奪總統教育獎！愛心麵包分享弱勢

▲江佩萱不以殘障而氣餒反而花更多時間在練習。（圖／記者楊熾興攝）

▲江佩萱不以殘障而氣餒反而花更多時間在練習。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

江佩萱一出生即右手掌萎縮沾粘，憑著一股不忍輸的毅力，不僅奪得第17屆全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾第一名，更獲頒總統教育獎；目前就讀萬能科技大學的她，不因手掌殘障而灰心氣餒，花費比常人更多時間在練習上，所以她精通蛋糕裝飾及麵包烘培，更將手做麵包分享中壢區光明等4個里孤苦無依老人和低收入戶，讓包裹愛心麵包分享。

▲▼她更樂於分享用愛心包裹的麵包給老人。（圖／記者楊熾興攝及翻攝）

▲▼她更樂於分享用愛心包裹的麵包給老人。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼她更樂於分享用愛心包裹的麵包給老人。（圖／記者楊熾興攝及翻攝）

萬能科大餐飲管理系主任廖成文表示，江佩萱同學不以殘障為缺陷，反而花費更多時間上在練習和創作上，他也灌輸她客家「硬頸」精神，鼓勵她只要有毅力的學習腳踏實地的做，皇天一定不負苦心人；目前正她積極備戰下個月舉辦的全國麵包大賽，與一般正常人較勁，希望能一舉奪下好成績。

▲▼奪得全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾第一名，及獲頒總統教育獎。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼奪得全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾第一名，及獲頒總統教育獎。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼奪得全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾第一名，及獲頒總統教育獎。（圖／記者楊熾興攝）

江佩萱表示，她不因自己的手不方便而只做一些身心障礙者所認為的簡單工作，她想要做專業工作，讓自己有更好的成就，她比別人花更多時間在麵團揉搓及購思糕點創意上，她想透過不斷的比賽來更精進烘培技術，未來則是希望開店將自己作品分享給民眾。

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右掌沾黏餐飲烘培總統教育獎愛心包裹麵包分享

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