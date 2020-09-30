港星馮淬帆：只要民進黨下台　國民黨就可以跟中共坐下來談

▲反共港星馮淬帆。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨積極擴展外交，去除「親中賣台」紅帽，國際事務部30日舉辦首場「國際民主沙龍」午餐系列演講，邀請反共港星馮淬帆主講，黨主席江啟臣親自到場聆聽。馮淬帆在演講一開始就表示，最近經常在臉書痛罵國民黨，為何國民黨還找他來，但既然來了，他就要講真心話，國民黨是歷史政黨、是革命政黨、是建立中華民國的政黨，應該是一個很偉大的政黨。

馮淬帆表示，過去他做曾經擔任新黨的義工，每天準備與民進黨幹架，但遺憾新黨後來分裂，又多了親民黨，藍營勢力分裂，又輸了政權，但後來國民黨贏了，拿回政權後卻「太不像樣了」。

馮淬帆指出，民進黨反中，這個「中」包含中華民國，所以國民黨如果不振作起來，中華民國就沒得救，統一是必須要統一，當然是中華民國統一中國大陸，只要民進黨下台，國民黨就可以跟中共坐下來談。

對於現任黨主席江啟臣的表現，馮淬帆說，多數人認為現在的國民黨誰來當主席都一樣，國民黨已經沒救了，大家變成反台獨、不反共，中華民國變成這樣怎麼辦，他期許江啟臣能讓國民黨重新成為「救國救民」的政黨。

親自與會並全程參與的江啟臣主席受訪表示，很多人都看馮淬帆導演的電影長大，今天很榮幸可以邀請馮淬帆導演演講。他強調，馮淬帆導演非常支持中華民國，也入籍中華民國國籍很長一段時間了，相信今天與大家分享對中華民國、對台灣的想法，一定能讓大家有很多的收穫。

其他人也看了這些...

►衛福部稱瘦肉精安全 蔣萬安丟這3題質問陳時中

►被蘇貞昌「反質詢」美豬 蔣萬安吐無奈心聲：他都會亂講

►兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」 開放萊豬引民怨

更多熱門新聞...

►台灣民意基金會／蔡英文支持度55％ 受進口美豬影響下滑11％

►因開放美豬民調下滑 蘇貞昌重申：保護國人健康、嚴格把關

►民進黨立委端3道料理力挺國產豬 陳吉仲：下周公布台灣豬標章

►振興一下我們的美麗