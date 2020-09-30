江啟臣10／5美台國防工業會議演講：以實力換取和平「以備戰來避戰」





▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨30日下午召開中常會，黨主席江啟臣表示，他10月5日將參與第19屆美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）並發表演講。他強調，我國除了應設法改善兩岸政治關係，更需要有充足的戰備準備，建構中華民國堅實的國防戰力，以實力換取和平，以備戰來避戰。

江啟臣於中常會前致詞俵是，明起距離民進黨以行政命令直接開放瘦肉精豬肉進口只剩下三個月的時間。雖然上週五在黨團的主張及堅持之下，民進黨終於初步退讓，同意將行政命令由備查改為審查，讓國會有實質監督的空間。可以預料民進黨仍將自恃國會多數，強度關山，江啟臣呼籲黨團，不放棄任何一個可以實質監督質詢的機會，就是要強力用力的監督，持續逼迫民進黨政府讓步。

江啟臣再次強調，他透過質詢，凸顯民進黨政府對於食安工作漫不經心。本來應該由行政院長蘇貞昌親自召開的跨部會食安會報，竟然已經有超過一年沒有召開。讓人難以想像，這樣的政府如何有效管理高風險肉品。總統蔡英文首任大肆宣傳的食安五環，在蘇貞昌院長眼中，竟然成為連例行工作都不願意執行的輕忽與怠慢。

江啟臣說，接下來的立法院議程，更不願意讓實質審查變成歹戲拖棚的過場。他將與黨團繼續研議，在行政命令審查前，應該在國會召開足夠的公聽會場次，以及在各地辦理食安及產業說明會，督促行政單位落實蔡英文總統當初溝通的承諾，他提醒，立法院民進黨黨團，應該共同支持蔡總統到國會進行國情報告，讓國人更加了解瘦肉精肉品開放決策的過程。

江啟臣說，「食安是朝野應該一致重視的國家安全」，中華民國如何因應國際局勢變化同樣是朝野無法迴避的重要工作，同時，江啟臣也預告，也將在10月5日以視訊的方式參與台美國防工業會議，以中華民國最大在野黨黨主席的身份，發表專題演講，傳達國民黨的區域情勢觀點與國防政策要點主張。

江啟臣說明，參與美台國防工業會議，不但彰顯國民黨對於台美友誼以及國軍整備的支持；更是在體認兩岸官方僵持持續對立，民間善意累積急遽流失的現況下，除了應設法改善兩岸政治關係，更需要有充足的戰備準備，建構中華民國堅實的國防戰力，以實力換取和平，以備戰來避戰。

美台國防工業會議為美台商業協會所舉辦的年度會議，該會會長為美國國防部前副部長、世界銀行前行長伍夫維茲。江啟臣去年曾以國民黨立法委員的身分赴美參加會議，今年會議於10月5日至6日以線上形式進行。對此，國民黨表示，江還將邀請一位資深國防專家與會，以示國民黨對台美國防工業合作的重視。