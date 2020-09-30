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陳玉珍挺歐陽娜娜遭戰翻　同陣營也怒了「我們在台灣算什麼？」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委陳玉珍力挺藝人歐陽娜娜，將在中共「十一國慶」晚會上獻唱《我的祖國》，她昨日（29日）在政論節目上談及此事，不僅被其他來賓駁斥，就連同陣營的媒體人尚毅夫、台北市議員鍾小平也看不下去，跳出來問一句，「我們這些人民在台灣算什麼？」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

陳玉珍在29日播出的《新聞面對面》節目中強調，她不是在幫特定人辯護，而是在幫這個制度辯護，言論自由、表演自由是一種基本人權，大家都在批評大陸不好，批評他們做一些抑制言論自由的事情，「我們為什麼要跟大陸學習？」、「我覺得對的東西就是要堅持，國家往對的方向走，維持民主制度跟言論自由，這個基本人權，這個是一定要堅持」，如果要無限上綱把所有事情跟大陸扯在一起，就當作是叛國，那是否也不能使用淘寶、大陸製造的東西。

民進黨立委高嘉瑜一聽馬上跳出來反駁陳玉珍，她認為，因為歐陽娜娜的父親是國民黨員，才會掀起各界正反意見討論，如果今天換成任何一個國民黨員登台唱歌，「你們能夠認同、接受嗎？這個有言論自由的空間嗎？這個恐怕沒有。」雙方辯到最後，陳玉珍都沒有提到國民黨是否認同或接受，讓高嘉瑜無奈到只能微笑應對。

▲歐陽娜娜登央視被罵，首發文。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜參加央視十一晚會錄製，演唱「我的祖國」，掀起各界正反議論。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

就在陳玉珍與高嘉瑜展開激烈辯論的時候，一旁同陣營的媒體人尚毅夫也忍不住表示，「我請問一下，他們東部戰區每次都在發布要針對台灣做實彈演習，然後我們的人10月1日跑到他們的國慶，去慶祝他們的國慶，然後說我們唱我們祖國、我熱愛我們的祖國，那我請問妳，我在台灣那我算什麼？我們這些人民在台灣算什麼？」

接著，台北市議員鍾小平也提到，要穿什麼衣服、唱什麼歌他都沒有意見，問題是時間選在10月1日那天，「國民黨中央犯了多大的錯誤妳知道嗎？這件事情沒有態度，那就完蛋了嘛！就不要選了嘛！國民黨要站在七成（反統派者）的對立面，那就掛掉、GG了。」

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