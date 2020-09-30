陳其邁首次備詢將登場！國民黨團總召蔡武宏：我們沒有分裂的本錢



▲高雄市議員蔡武宏。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第4次定期大會將於10月5日登場，這是高雄市長陳其邁上任後首次備詢，而國民黨團總召曾俊傑因議長人選的黨內茶壺風暴慈總召一職，國民黨團終於在議會開議前投票選出蔡武宏擔任國民黨團總召。

高雄市議會國民黨團總召因曾俊傑辭去後一職懸缺，在議會開議前，國民黨團30日由黨團議員投票選出蔡武宏議員，擔任國民黨團總召。國民黨中央組織發展委員會主委李哲華，也專程南下參與大會，由曾麗燕議長主持會議。蔡武宏總召表示，國民黨沒有分裂的本錢，今年經歷韓市長罷免案及市長補選後，國民黨團的每一位成員都有共識，都要團結一致、強力監督市政，一起同心協力來為高雄市政打拚。

蔡武宏說，目前高雄市議會有31席國民黨籍議員，國民黨失去市府執政權後，現在就是全力行使議員天職、做好監督高雄市政府的工作。「高雄新市府上任後，短短一個多月的時間，高雄兇殺案件、交通意外頻傳，但電視上卻不再有被逼問的高雄市長，高雄人真的只配這樣的市府嗎？我們國民黨團在第四次定期大會的開議期間，會拿出為高雄市民平反的戰鬥力，不讓高雄市民當二等公民。」

而李哲華表示，國民黨在經歷議長及市長補選後，如今市議會黨團也產生出新總召。期盼在曾麗燕議長、陸淑美副議長、蔡武宏總召的帶領之下，能夠結合在野黨議員盟友，共同強力監督市政。希望全體國民黨高雄市議會黨團的成員們，都能夠以高雄市政發展為念；以高雄市民需求為念；回報高雄市民的期待，讓國民黨對於高雄的用心能夠被市民肯定。

議長曾麗燕表示，高雄市議會第三屆第四次定期大會開議將在10月5日星期一召開，今年經歷許多風波，惟有真正攜手同心，才能保住國民黨的議會堡壘，與高雄市民站在一起。