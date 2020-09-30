　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁首次備詢將登場！國民黨團總召蔡武宏：我們沒有分裂的本錢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼0531總質詢_韓國瑜_蔡武宏 。（圖／記者洪正達攝）
▲高雄市議員蔡武宏。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第4次定期大會將於10月5日登場，這是高雄市長陳其邁上任後首次備詢，而國民黨團總召曾俊傑因議長人選的黨內茶壺風暴慈總召一職，國民黨團終於在議會開議前投票選出蔡武宏擔任國民黨團總召。

高雄市議會國民黨團總召因曾俊傑辭去後一職懸缺，在議會開議前，國民黨團30日由黨團議員投票選出蔡武宏議員，擔任國民黨團總召。國民黨中央組織發展委員會主委李哲華，也專程南下參與大會，由曾麗燕議長主持會議。蔡武宏總召表示，國民黨沒有分裂的本錢，今年經歷韓市長罷免案及市長補選後，國民黨團的每一位成員都有共識，都要團結一致、強力監督市政，一起同心協力來為高雄市政打拚。

蔡武宏說，目前高雄市議會有31席國民黨籍議員，國民黨失去市府執政權後，現在就是全力行使議員天職、做好監督高雄市政府的工作。「高雄新市府上任後，短短一個多月的時間，高雄兇殺案件、交通意外頻傳，但電視上卻不再有被逼問的高雄市長，高雄人真的只配這樣的市府嗎？我們國民黨團在第四次定期大會的開議期間，會拿出為高雄市民平反的戰鬥力，不讓高雄市民當二等公民。」

而李哲華表示，國民黨在經歷議長及市長補選後，如今市議會黨團也產生出新總召。期盼在曾麗燕議長、陸淑美副議長、蔡武宏總召的帶領之下，能夠結合在野黨議員盟友，共同強力監督市政。希望全體國民黨高雄市議會黨團的成員們，都能夠以高雄市政發展為念；以高雄市民需求為念；回報高雄市民的期待，讓國民黨對於高雄的用心能夠被市民肯定。

議長曾麗燕表示，高雄市議會第三屆第四次定期大會開議將在10月5日星期一召開，今年經歷許多風波，惟有真正攜手同心，才能保住國民黨的議會堡壘，與高雄市民站在一起。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／捷運旅客到終點站昏睡沒下車　送醫不治
撞擊影片曝！駕駛吞安眠藥撞殺20歲女　姊淚：才團圓1個月
25歲女倒追62歲老里長！1年就守寡　爭800萬遺產結果曝
又一家口罩國家隊出包！　上百萬片黑心貨流市面
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨質疑沒開食安會報　蘇貞昌：美豬牛不在這個會報討論

林志玲捲歐陽娜娜《我的祖國》風波　陳玉珍：任何藝人都有表演自由

賴品妤上傳手機螢幕擷圖　陳柏惟眼尖一看：幹嘛放「焦糖哥哥」？

歐陽娜娜赴中表演惹議　蘇貞昌：下場可參考她爸演的「藍與黑」

陳其邁首次備詢將登場！國民黨團總召蔡武宏：我們沒有分裂的本錢

美駐聯合國大使挺台「台灣黑熊」也入鏡　蔡英文：可為世界做更多

替代役列管31萬人召訓率挨批僅2.2%　役政署長：會檢討

教召更操了還要恢復「徵兵制」？　國防部揭台灣兵力現況

許淑華稱「女生目前不需要當兵」　停3秒「甜笑」可不唱夜襲嘛？

正國會修憲案拿掉「統一」字眼　陳亭妃：不應把歷史留在憲政體制

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

國民黨質疑沒開食安會報　蘇貞昌：美豬牛不在這個會報討論

林志玲捲歐陽娜娜《我的祖國》風波　陳玉珍：任何藝人都有表演自由

賴品妤上傳手機螢幕擷圖　陳柏惟眼尖一看：幹嘛放「焦糖哥哥」？

歐陽娜娜赴中表演惹議　蘇貞昌：下場可參考她爸演的「藍與黑」

陳其邁首次備詢將登場！國民黨團總召蔡武宏：我們沒有分裂的本錢

美駐聯合國大使挺台「台灣黑熊」也入鏡　蔡英文：可為世界做更多

替代役列管31萬人召訓率挨批僅2.2%　役政署長：會檢討

教召更操了還要恢復「徵兵制」？　國防部揭台灣兵力現況

許淑華稱「女生目前不需要當兵」　停3秒「甜笑」可不唱夜襲嘛？

正國會修憲案拿掉「統一」字眼　陳亭妃：不應把歷史留在憲政體制

國民黨質疑沒開食安會報　蘇貞昌：美豬牛不在這個會報討論

HTC VIVE技術深入亞馬遜雨林　《Awavena》勇奪新聞與紀錄片艾美獎

快訊／機捷旅客環北終站昏睡未下車　疑心肌梗塞送醫不治

辱正妹直播主百人斬　統神哥「國動」判拘30天還得登道歉啟事

林志玲捲歐陽娜娜《我的祖國》風波　陳玉珍：任何藝人都有表演自由

「偷舔」賣場冰淇淋！少年「挖」出凹洞後放回：還好欸...網全怒了

加完油丟包妻子！她無奈找警察...糊塗尫一直繞滿臉驚慌

日首相上任後首次出訪！菅義偉有望10月中訪越南、印尼

南警百里尋贓車　流浪的「哈特佛」終於與失主重逢

在浪聲中睡去！馬祖隱藏版忘憂民宿　推開大門就是空靈沙灘

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」　役政署回應了

前陸軍總司令：我是中國人

歐陽娜娜唱《我的祖國》內心澎湃　王世堅：噁爛！

次長夾小英、柯P眼神求救　尷尬表情瘋傳

兩岸若開打　前陸軍總司令：台灣戰力是零

砲彈襲台要跑去哪？　蘇貞昌5字回應

陳玉珍挺歐陽娜娜　同陣營也怒了

育兒津貼2500加碼到5000　潘文忠：明年啟動

台人一出生負債25萬　民眾黨轟中央大撒幣

小尷尬！柯文哲伸手想握總統　蔡英文這個動作讓他撲空

遭酸「為何不簽下去」　徐巧芯嗆：我談的是義務役！

黃光芹重批歐陽娜娜「台灣之恥」：請做出選擇，放棄中華民國籍　

黃暐瀚談歐陽娜娜：唱我的祖國當然是統戰

共機示威　扁嗆：台灣人不是被嚇大的！

更多熱門

相關新聞

國民黨收到國慶大典邀請　江啟臣確定出席：去大聲唱國歌

國民黨收到國慶大典邀請　江啟臣確定出席：去大聲唱國歌

雙十國慶將於下週六正式登場，總統府前將舉辦國慶活動，國民黨主席江啟臣30日接受廣播採訪時表示，國民黨是開國政黨，收到邀請就會去。國民黨主席辦公室30日證實，已有收到邀請。

陳玉珍挺歐陽娜娜　同陣營也怒了

陳玉珍挺歐陽娜娜　同陣營也怒了

原黨部遭拍賣　國民黨壽豐、光復鄉黨部低調喬

原黨部遭拍賣　國民黨壽豐、光復鄉黨部低調喬

藍議員質疑陳其邁砍資本門45億！高市府駁不實

藍議員質疑陳其邁砍資本門45億！高市府駁不實

陳玉珍、李貴敏挺歐陽娜娜　李正皓：蔣中正若在世保證會槍斃她們

陳玉珍、李貴敏挺歐陽娜娜　李正皓：蔣中正若在世保證會槍斃她們

關鍵字：

國民黨議會陳其邁蔡武宏

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

「讓人最不想交往」的3大星座

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面