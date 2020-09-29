載家人出遊卻撞電桿卡路中大塞車　警民6人合力抬車解危

▲桃園市游姓男子29日上午開車載家人參訪桃園地景藝術節展品，卻不慎撞上路旁電線桿，導致輪胎卡死橫在路上，造成交通阻塞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地景藝術節正在平鎮、中壢區熱鬧進行中，游姓男子29日開車搭載家人參訪地景藝術節展品，行經平鎮區中央路失控撞上路旁電線桿，因輪胎卡死整輛車橫在路中，導致窄小的路面雙向嚴重阻塞，平鎮警分局員警協助疏導交通時，也結合熱心路人合力將轎車抬起移至路旁，讓受阻較通瞬間搶通。

▲桃園市游姓男子29日上午開車載家人參訪桃園地景藝術節展品，卻不慎撞上路旁電線桿，員警請路人協助合力將故障車頭抬起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在新北市22歲游姓男子，29日上午趁天候放晴，搭載家人前往平鎮區雙連坡展區參觀地景藝術節展品，行經中央路時，不慎撞上路旁電線桿，左前輪胎竟卡死無法動彈，整輛車無法移動橫在路中，導致雙向都嚴重阻塞。

▲平鎮警分局員警找來路人合力降故障轎車抬至路旁，紓解當地交通瓶頸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宋屋派出所員警巡佐洪東城、劉明有與警員王振翰巡邏經過，立即協助疏導交通，因正逢展期，參觀人車眾多，員警研判若等到拖吊車前來，可能對當地交通造成嚴重影響，當機立斷請路人將故障車頭抬起，果然結合路人協助，很快就讓故障車頭抬至路旁，立即搶通當地已打結之交通。

游男對員警與路人熱心協助感到不好意思，頻頻向大家道謝，並強調地景藝術區藝術品遠遠不及在地人情味之美。

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