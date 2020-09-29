　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男深夜駕車撞交通號誌側翻　5人送醫1人進加護病房

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名友人行經大溪區武嶺橋附近時，疑似天雨路滑視線不明，自撞路旁交通號誌後翻覆，車上5人都受傷送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名友人行經大溪區武嶺橋附近時，疑似天雨路滑視線不明，自撞路旁交通號誌後翻覆，車上5人都受傷送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子外出，行經大溪區武嶺橋附近時，突然失控撞上路旁交通號誌，因撞擊力道強勁導致轎車翻覆，包括駕駛在內5人都受傷，大溪警方與消防人員趕抵時，將5人分別送往國軍桃園總醫院救治，其中1人傷勢較重，已在加護病房治療，警方為簡姓駕駛進行酒測，酒測值均為零，簡男辯稱因天雨路滑、視線不明導致失控自撞交通號誌，警方將調閱附近監視畫面釐清肇事原因。

▲桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子行經大溪區武嶺橋附近自撞路旁交通號誌後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子行經大溪區武嶺橋附近自撞路旁交通號誌後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，28日深夜10時36分接獲報案，共出動5車、10人到場救援，將車禍5人送醫治療，傷者情況如下：
(1)，林姓男子、18歲，額頭4x1公分撕裂傷，意識清醒，送國軍桃園總醫院。
(2)，劉姓男子、19歲，兩側臉頰及胸口疼痛，意識清醒，送國軍桃園總醫院。
(3)，簡姓男子（駕駛）、21歲，左手肘擦傷，意識清醒，送國軍桃園總醫院。
(4)，林姓男子、18歲，後腦有3x3公分撕裂傷，左肩疼痛，意識清醒，送國軍桃園總醫院。
(5)，黃姓男子、17歲，左胸口擦傷，呼吸困難，意識清醒，送國軍桃園總醫院。

▲簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子在大溪區武嶺橋附近，疑天雨路滑視線不明自撞交通號誌後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子在大溪區武嶺橋附近，疑天雨路滑視線不明自撞交通號誌後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，28日晚間近11時許接獲報案，19歲簡姓男子駕駛白色轎車從大溪區武嶺橋東端往慈湖路方向，行經康莊路、信義路路口處時失控撞上路旁交通號誌後翻覆，轎車幾乎全毀，但車上5人都受傷，事發後，5人先後爬出車外，其中1人因傷勢較重，目前在加護病房治療觀察。

大溪警方為19歲的駕駛簡姓男子進行酒測，酒測值為零，轎車撞毀交通標誌則由市府交通局派員修復，並會向簡男索賠。簡男辯稱，行經該路段時，疑似天雨路滑雨視線不明，導致自撞翻車，警方則懷疑可能是車速過快肇禍，將調閱附近監視器釐清肇事原因，並呼籲駕駛人，下雨天可能導致路面濕滑，行駛道路應放慢速度並小心駕駛，注意前方狀況，遵守速限規定以免發生意外。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園男凌晨飆車失控撞飛行人　腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

►疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天身亡...稚子成孤兒

►打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「台北橋機車瀑布」又紅了！好萊塢男星曬照推廣台灣
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

花蓮民宿一晚3900元「可看星空欸」　男友0情調：可住飯店！網戰爆

中職／兄弟推出2019球員卡　恰恰、紅龜最後一次球員身分

食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

全球發生第二波疫情　張文宏：「但不是在中國」

前NBA球員衛斯特街頭乞討　獨行俠老闆找到他承諾幫付治療費用

中職／余謙自我介紹很緊張　王勝偉無厘頭回應

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

新北最新重劃區「進場價」4字頭　新潤案帶頭吸自住客

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

社會熱門新聞

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

即／台中mini cooper爆衝撞毀多輛機車…釀8傷

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

落選立委為理想化身男公關　他被痴女灌醉拖進廁所

更多熱門

相關新聞

國2機場系統接五楊高架「火燒車」

國2機場系統接五楊高架「火燒車」

國道2號機場系統東向往國1五楊高架北上匝道，29日上午發生一起轎車自撞事故，巨大的撞擊力道讓轎車當場起火燃燒，幸好在事發當下，駕駛就已經逃出車外，而警消獲報抵達後，火速封閉現場，並趕忙將火勢撲滅，至於事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

他「卡駕駛座」險燒死　救援畫面曝

他「卡駕駛座」險燒死　救援畫面曝

黑車闖紅燈逆向撞白車　駕駛默默閃人

黑車闖紅燈逆向撞白車　駕駛默默閃人

即／國道3號安坑隧道「5車擦撞」　1男受傷送醫

即／國道3號安坑隧道「5車擦撞」　1男受傷送醫

超跑爆衝4人撞飛　網笑裝帥失敗

超跑爆衝4人撞飛　網笑裝帥失敗

關鍵字：

大溪車禍5人受傷

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面