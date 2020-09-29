桃園男深夜駕車撞交通號誌側翻　5人送醫1人進加護病房

▲桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名友人行經大溪區武嶺橋附近時，疑似天雨路滑視線不明，自撞路旁交通號誌後翻覆，車上5人都受傷送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子外出，行經大溪區武嶺橋附近時，突然失控撞上路旁交通號誌，因撞擊力道強勁導致轎車翻覆，包括駕駛在內5人都受傷，大溪警方與消防人員趕抵時，將5人分別送往國軍桃園總醫院救治，其中1人傷勢較重，已在加護病房治療，警方為簡姓駕駛進行酒測，酒測值均為零，簡男辯稱因天雨路滑、視線不明導致失控自撞交通號誌，警方將調閱附近監視畫面釐清肇事原因。

▲桃園市簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子行經大溪區武嶺橋附近自撞路旁交通號誌後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，28日深夜10時36分接獲報案，共出動5車、10人到場救援，將車禍5人送醫治療，傷者情況如下：

(1)，林姓男子、18歲，額頭4x1公分撕裂傷，意識清醒，送國軍桃園總醫院。

(2)，劉姓男子、19歲，兩側臉頰及胸口疼痛，意識清醒，送國軍桃園總醫院。

(3)，簡姓男子（駕駛）、21歲，左手肘擦傷，意識清醒，送國軍桃園總醫院。

(4)，林姓男子、18歲，後腦有3x3公分撕裂傷，左肩疼痛，意識清醒，送國軍桃園總醫院。

(5)，黃姓男子、17歲，左胸口擦傷，呼吸困難，意識清醒，送國軍桃園總醫院。

▲簡姓男子28日深夜開車搭載4名男子在大溪區武嶺橋附近，疑天雨路滑視線不明自撞交通號誌後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，28日晚間近11時許接獲報案，19歲簡姓男子駕駛白色轎車從大溪區武嶺橋東端往慈湖路方向，行經康莊路、信義路路口處時失控撞上路旁交通號誌後翻覆，轎車幾乎全毀，但車上5人都受傷，事發後，5人先後爬出車外，其中1人因傷勢較重，目前在加護病房治療觀察。

大溪警方為19歲的駕駛簡姓男子進行酒測，酒測值為零，轎車撞毀交通標誌則由市府交通局派員修復，並會向簡男索賠。簡男辯稱，行經該路段時，疑似天雨路滑雨視線不明，導致自撞翻車，警方則懷疑可能是車速過快肇禍，將調閱附近監視器釐清肇事原因，並呼籲駕駛人，下雨天可能導致路面濕滑，行駛道路應放慢速度並小心駕駛，注意前方狀況，遵守速限規定以免發生意外。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園男凌晨飆車失控撞飛行人 腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

►疑妻出軌「活活打死她」 狠夫收押21天身亡...稚子成孤兒

►打遊戲打到激戰女網友...自拍性愛片全存到電腦！正宮一看臉秒綠