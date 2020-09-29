如電影情節！通緝犯暗解銬...這招咻一下竟然跑了

▲鍾男6月間因傷害案遭通緝被中壢警分局逮獲歸案，押解途中趁機跳窗逃逸，員警在30小時內抓回送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子今年4月間因傷害案被桃園地院判刑6月確定，但卻未到案執行遭通緝，中壢警方6月間查獲鍾男到案押解桃檢歸案，但鍾男在警車解途中佯稱想吐，員警在路旁停車開窗，鍾卻趁機跳窗脫逃，警方在30小時後將鍾抓回送辦；桃檢29日偵結依脫逃罪嫌將鍾男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，28歲的鍾姓男子因傷害案被桃園地院判刑6月確定，但卻未到案執行，桃檢今年4月30日發布通緝，中壢警方今年6月12日下午3時許在中壢區育英路民宅查獲鍾男到案，當晚8時許以警車押解桃檢歸案。

未料，鍾男在押解途中辯稱身體不適想吐，當時負責押解的中壢警分局林姓、許姓員警好心打開車窗，未料鍾男竟暗中打開手銬，身形瘦小的鍾男順勢跳窗成功脫逃，員警追趕不及；但法網恢恢，員警在事隔30小時候在中壢區某摩鐵將鍾男再度拘捕到案，罪加一等依脫逃罪嫌將鍾男送桃檢偵辦。

檢方偵訊時，鍾男坦承脫逃犯行，辯稱「不想被關」才藉機脫逃，中壢警方則提供職務報告佐證，檢方29日偵結依脫逃罪嫌將鍾男向桃園地院聲請簡易判決處刑；負責押解林姓、許姓警員事後被依疏縱人犯罪嫌送辦，檢方則以2人無明顯過失，偵結不起訴處分。

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