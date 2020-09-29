省錢男女套房同住...她弟弟來借宿　情況失控慘變「寄生下流」

▲廖男去年5月間趁女室友的弟弟來房間睡覺，趁機口交還拍攝，隔月重施故技，過程被女室友以手機拍攝蒐證提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年與王姓女子在桃園市合租房間同住，其中上大夜班的王女弟弟會在2人上班時借用房間睡覺，去年5月間，王女弟弟曾告訴姊姊睡著時好像被摸下體，王女以手機放在房間暗處攝影，果然6月間，廖男再度對王女弟弟下手，猥褻口交與拍攝下體，過程全被王女暗藏手機拍攝提告，廖男坦承犯行並以12萬元和解，獲判緩刑4年，緩刑期間須服社會勞務服務120小時，妨害秘密部分則因獲撤告，公訴不受理。

判決書指出，廖姓男子與王姓女子在桃園市某公司為同事關係，為省錢，2人合租1間套房，廖男平時打地鋪，王女則睡床上，王女的弟弟因在附近上大夜班，有時會趁2人上班時在房間內睡覺，王女也告知廖男。

去年5月間，王女弟弟向姊姊說，他睡著時好像被人摸過下體等處，後來有醒來，但房間燈突然被關掉，王女懷疑是廖男所為，但苦無證據，因此決定以手機放在房間暗處準備拍攝「抓狼」；果然，同年6月10日晚間7時許，廖男發現王女弟弟又在房間內睡覺，果真動手猥褻口交還以手機拍下體，過程都被完整蒐證拍下來，王女與弟弟對廖男提告。

廖男在偵訊坦承犯行，辯稱是看到男子獨自熟睡一時衝動，所以趁王女外出之際下手，但不知過程都被蒐證拍攝下來；弟弟則指證，自己上大夜班，所以睡著後都睡得很沉，5月間被摸時有感覺，才向姊姊訴苦。

桃園地院法官日前依乘機性交罪判處廖男1年6月徒刑，但審酌雙方以12萬元私下和解，弟弟也同意原諒，因此判處廖男緩刑4年，緩刑期間須交付保護管束，並在判決確定2年內提供120小時社區勞務。

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