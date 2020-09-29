　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

省錢男女套房同住...她弟弟來借宿　情況失控慘變「寄生下流」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市廖姓男子去年5月間趁王姓男子借用女室友房間睡覺時，竟趁機撫摸其下體口交得逞，隔月廖食髓知味二度對王男重施故技，過程被手機拍攝錄製提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲廖男去年5月間趁女室友的弟弟來房間睡覺，趁機口交還拍攝，隔月重施故技，過程被女室友以手機拍攝蒐證提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年與王姓女子在桃園市合租房間同住，其中上大夜班的王女弟弟會在2人上班時借用房間睡覺，去年5月間，王女弟弟曾告訴姊姊睡著時好像被摸下體，王女以手機放在房間暗處攝影，果然6月間，廖男再度對王女弟弟下手，猥褻口交與拍攝下體，過程全被王女暗藏手機拍攝提告，廖男坦承犯行並以12萬元和解，獲判緩刑4年，緩刑期間須服社會勞務服務120小時，妨害秘密部分則因獲撤告，公訴不受理。

判決書指出，廖姓男子與王姓女子在桃園市某公司為同事關係，為省錢，2人合租1間套房，廖男平時打地鋪，王女則睡床上，王女的弟弟因在附近上大夜班，有時會趁2人上班時在房間內睡覺，王女也告知廖男。

去年5月間，王女弟弟向姊姊說，他睡著時好像被人摸過下體等處，後來有醒來，但房間燈突然被關掉，王女懷疑是廖男所為，但苦無證據，因此決定以手機放在房間暗處準備拍攝「抓狼」；果然，同年6月10日晚間7時許，廖男發現王女弟弟又在房間內睡覺，果真動手猥褻口交還以手機拍下體，過程都被完整蒐證拍下來，王女與弟弟對廖男提告。

廖男在偵訊坦承犯行，辯稱是看到男子獨自熟睡一時衝動，所以趁王女外出之際下手，但不知過程都被蒐證拍攝下來；弟弟則指證，自己上大夜班，所以睡著後都睡得很沉，5月間被摸時有感覺，才向姊姊訴苦。

桃園地院法官日前依乘機性交罪判處廖男1年6月徒刑，但審酌雙方以12萬元私下和解，弟弟也同意原諒，因此判處廖男緩刑4年，緩刑期間須交付保護管束，並在判決確定2年內提供120小時社區勞務。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►桃園男深夜駕車撞交通號誌側翻　5人送醫1人進加護病房

►如電影情節！通緝犯暗解銬...這招咻一下竟然跑了

►載家人出遊卻撞電桿卡路中大塞車　警民6人合力抬車解危

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
熊熊傳新緋聞又爆主持棒被搶！　IG發文回應了
快訊／南京東路女子墜樓身亡！　民眾路過嚇傻
獨／民進黨正國會「修憲條文」曝光　「統一」被拿掉了
獨／陳致遠夫妻被判敗訴！賠償金額出爐　前經紀人：結束23個月
竹內結子爆生完3天「孩子爸才出現」　前夫中村獅童至今0發聲
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄酒店+喬事聖地遭砸！警跨縣市逮6車11人　朝組織犯罪偵辦

台中小黃無視喇叭聲左轉！男大生直行撞上　安全帽噴飛斷腿斷牙

為了彩券！2歲孫獨留車內「意外反鎖」　阿公急壞喊警：快幫忙

快訊／南京東路女子墜樓身亡！民眾路過嚇報案　現場急拉封鎖線

甩經紀約代言去「賣別家的」　陳致遠夫婦要賠娛樂公司200萬

省錢男女套房同住...她弟弟來借宿　情況失控慘變「寄生下流」

2億保金聲請降低現金保為2500萬獲准　許金龍獲釋

女房客上廁遭色房東破門性侵！　鄰居+顧客聽求救聲報警

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷3理由曝光

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

高雄酒店+喬事聖地遭砸！警跨縣市逮6車11人　朝組織犯罪偵辦

台中小黃無視喇叭聲左轉！男大生直行撞上　安全帽噴飛斷腿斷牙

為了彩券！2歲孫獨留車內「意外反鎖」　阿公急壞喊警：快幫忙

快訊／南京東路女子墜樓身亡！民眾路過嚇報案　現場急拉封鎖線

甩經紀約代言去「賣別家的」　陳致遠夫婦要賠娛樂公司200萬

省錢男女套房同住...她弟弟來借宿　情況失控慘變「寄生下流」

2億保金聲請降低現金保為2500萬獲准　許金龍獲釋

女房客上廁遭色房東破門性侵！　鄰居+顧客聽求救聲報警

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

桃園弒母丟頭顱案二審無罪　最高法院火速撤銷3理由曝光

朴經遭控「是校園暴力加害者」！　沉默1天發文認錯道歉：我非常後悔

高雄酒店+喬事聖地遭砸！警跨縣市逮6車11人　朝組織犯罪偵辦

稽查不合格！瓦城：更嚴格規範食材保存　壽司郎：加強衛生管理

日職／王柏融本季首轟終於出爐　相隔15個月開轟

高纖低脂過中秋！綠豆燕麥月餅DIY...營養師的秘密武器

台中小黃無視喇叭聲左轉！男大生直行撞上　安全帽噴飛斷腿斷牙

避免中秋卡車陣　桃園警公布易塞雷區...4大違規列必抓

與準岳父打牌「連莊13把」　他爽喊：你們被電爆...下場GG了

加州野火每5秒「點燃1200坪土地」　吞噬酒鄉上萬人撤離

Gogoro「製造秘密基地」大公開！產線員工平均年齡只有25歲

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

網曝樂華夜市「3女特愛在某處大便」　監視器曝光

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

更多熱門

相關新聞

鄰居沒鎖門他闖入「摸臀3次」　姊妹花驚醒尖叫

鄰居沒鎖門他闖入「摸臀3次」　姊妹花驚醒尖叫

陳姓男子隻身北上桃園市租房，今年5月間凌晨5時許潛入隔鄰20歲女子房間，見其熟睡之際徒手撫摸臀部3次猥褻得逞，女子驚醒發現陳男大聲尖叫，陳男落荒而逃，女子立即打電話報警處理，警方循線拘捕陳男到案，陳坦承犯行，桃檢22日偵結依違反性騷擾防治法提起公訴。

媽媽發現女兒手機有不雅照　揪出噁男犯案

媽媽發現女兒手機有不雅照　揪出噁男犯案

隨機熊抱落單女...勾頸摀嘴拖巷弄　龜山之狼下場曝

隨機熊抱落單女...勾頸摀嘴拖巷弄　龜山之狼下場曝

色男在車站「兩度摸臀」　免坐牢代價出爐

色男在車站「兩度摸臀」　免坐牢代價出爐

「口交」不戴套恐罹癌！醫曝驚人關鍵因素

「口交」不戴套恐罹癌！醫曝驚人關鍵因素

關鍵字：

色男女室友口交

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

峮峮金髮亮相　鏡面反射「小鬼陪身邊」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面