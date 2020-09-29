陳以信質疑政府「孩子生了才要結婚」　蘇貞昌反批：現在是預產期

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放美豬美牛進口，國民黨立委陳以信29日於立法院質詢時批評，政府不是先與國內人民、國會、在野黨、產業進行溝通，便直接決定開放美豬進口，質疑根本是趕鴨子上架，「孩子生了才要結婚」。對此，行政院長蘇貞昌回應，行政命令明年1月1日才要施行，「你搞錯日期，這是預產期」。

蘇貞昌29日率領相關部會，赴立法院就「110年度中央政府總預算案」編製經過進行報告，並備質詢。陳以信質詢時指出，根據美國《貿易授權法》規定，美國總統若要與他國啟動貿易談判，需在90天前通知國會，而美國將在11月舉行總統大選，「今天就算有實質談判，明年下半年都不會有結果」。

蘇貞昌回應，未來結果會怎麼樣是一件事，但可以預見的是，從前總統馬英九執政時答應人家的事始終沒做到，「是美國人一直講，當年馬政府答應他指中沒做到」，直言、這才是寸步難行的地方。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



陳以信質疑，政府未事先與國內人民、國會、在野黨、產業溝通，便執意開放美豬進口。對此，蘇貞昌則反回「不對」，明年1月1日才要施行，現在正在「溝通ing」。

陳以信反批，政府根本是趕鴨子上架，「孩子生了才要結婚」。對此，蘇貞昌也說，行政命令在明年1月1日才要施行，「你搞錯日期，這是預產期」，蔡英文早就已經很嚴入、誠摯地向國人報告，就是明年1月1日才要施行，現在正在「溝通ing」。

陳以信也問，開放美豬的政策是否有不開放的餘地，蘇貞昌則重申，蔡英文已經在8月28日嚴肅、認真、明白、完整地向國人報告，並由農委會主委陳吉仲也親自向全國養豬業者溝通，自己也親自到立院報告溝通，經過公告後還要送立法院審查。

陳以信強調，如果政策還有轉圜的餘地，現在這就叫做溝通，反之若開放時程已經固定，這叫做摸頭。

對此，蘇貞昌表示，「委員我既不想摸你的頭，你也不會讓我摸」，政府制定政策後，由總統出來完整報告，行政院及相關部會也相當努力，相當完整且負責，相關的報告說明也都是照程序進行，且程序還是立法院通過的法律規定。

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