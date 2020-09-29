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持有成本太低！美國房價+地價稅28萬　高嘉瑜：台灣竟只要6千

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 中央政府總預算 主計長朱澤民 財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對「110年度施政計畫及中央政府總預算案編製經過」進行施政報告並備詢。民進黨立委高嘉瑜質詢時關心高房價問題，指現在連中南部的房價都新高，呼籲政府應增加持有成本，讓房屋能釋出的租屋市場。

高嘉瑜29日質詢時指出，現在不只台北市，連中南部的房價都創下歷史新高，面對高房價問題政府有什麼解決方法？對此，蘇貞昌表示，總統蔡英文對於弱勢、沒有辦法順利租屋者，特別訂定社會住宅的政策，而且大量推動，現在進度也超前；內政部長徐國勇表示，今年核定了12萬戶。但高嘉瑜反指，社會住宅大家都知道，可是對於年輕人來講，很多是供不應求。

高嘉瑜接著表示，租金補貼對於一般房客來講是看得到吃不到，因為房東通常不會准許房客綜所申報，第二現在高齡化社會，像單身、年齡月大的人，要租房子更困難，因為房東不願意租給這些高齡者，這些都是大家面臨的問題，所以為什麼大家要買房子的原因，就是希望有一個安居樂業的地方。

▲民進黨立委高嘉瑜質詢。（圖／記者林敬旻攝）

高嘉瑜說，但問題是房價一直高漲，過去可以說在台北工作回中南部去養老，但現在連中南部的房子都越來越貴，歸根究柢，房價創新高是因為持有成本非常低，囤房是有恃無恐。

高嘉瑜拿出資料指出，比較同樣30年的自用住宅，在美國加州60萬美金的房產，一年房價跟地價稅大概是28萬台幣，但在台北市一棟同樣價格的30年公寓，房屋稅跟地價稅只要新台幣6000元，這樣子的持有稅，讓有錢人、資產階級不用繳稅，而受薪階級、繳稅的大宗，73%的稅都是薪資所得的受薪階級在繳，但是資產階級、有房產的，繳的稅非常低，甚至持有成本非常低，這些人每個月靠著房產可以月收幾百萬、幾千萬的租金，而這些可能都是稅金的大漏洞。

高嘉瑜舉例，台北市現在很貴的文華院，管理費一年就要120萬，但是政府收的豪宅稅一年只要60萬左右，相較這些買房的人來講，把錢跟管理費都繳在豪宅身上，可是政府從他身上卻收不到任何的稅。

「政府應該針對這些豪宅、一定資產價格以上的持有稅，應該要考慮增加持有成本，讓房子能釋放出來。」高嘉瑜說，否則大家會覺得有錢人或是有房者，相對之下付出的社會成本跟稅收相對比較低，所以是有恃無恐，就算是現在的房地合一稅，也沒有辦法根本解決這問題，否則房價也不會達到歷史新高。

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高嘉瑜蘇貞昌房價

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