孫大千嗆「別往臉上貼金」　提6大質疑台美關係轟蘇貞昌急邀功

▲孫大千抨擊蘇貞昌。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台美關係日漸友好，行政院長蘇貞昌28日強調，斷交是在國民黨執政時發生的，一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標。對此，前立委孫大千向蘇貞昌提出6個質疑，批評他往臉上貼金。

國民黨立院黨團擬提出公決案，要求蔡政府盡快促成台美復交，外交部長吳釗燮未正面回應，僅重申持續深化台美關係；蘇貞昌則說，台美斷交就是在國民黨執政時發生的，這幾年在蔡總統領導下，有效的改善台美之間的關係，強調一步一步有效和美國加強關係，是要奮鬥的目標。

孫大千在臉書抨擊，蘇貞昌想要向全民邀功之前先回答這些問題，首先川普政府是真心的想幫助台灣？還是想利用台灣刺激中國大陸呢？如果不是因為川普的選情越來越難看，美國政府會不斷加碼對台灣的善意嗎？台灣一方面要花大錢買美國的軍事裝備，又要被迫吞下含有瘦肉精的美豬，台灣到底從美國得到了什麼實質的好處呢？

孫大千批評，說好的台美經濟商業對話和台美自由貿易協定，怎麼只聞樓梯響，不見人下來呢？既然台美之間是如此的如膠似漆，民進黨政府為什麼不敢推動和美國正式建立外交關係呢？最後，要不是中美關係從原本的相敬如賓，到現在的爭霸對抗，民進黨政府怎麼可能撿到這個便宜呢？他直言，「連這些問題都沒有辦法回答，蘇貞昌說的話才是讓全民失望。」