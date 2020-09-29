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一張圖看懂中秋天氣！連假4天「越來越晴朗」　下周北東再轉濕冷

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▲▼氣象局以吉卜力劇照搭上中秋連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

▲一張圖看懂連假四天天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，許多人已規劃烤肉、賞月、出遊等計畫，中央氣象局表示，明日東北風增強，北部、東半部、中部山區將有局部短暫陣雨。到了中秋節當日水氣減少，連假第二天到收假日東北風也將減弱，天氣會越來越晴朗。不過到了下周一東北風再度增強，北台灣除迎雨外，氣溫也會下探到約22度。

氣象局預報員葉致均表示，明日東北風增強，北部、東半部、中部山區將有局部短暫陣雨，其他如南部地區等則有午後雷雨。明、後兩天北台灣高溫約26到27度，低溫則約22度，中南部則沒有太大變化，高溫約34到35度。

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中秋節連假開始，天氣將一天天穩定，中秋節當天（周四）水氣減少，僅花東地區有局部短暫陣雨，南部、中部山區有午後雷雨；連假第二天到收假日間（周五到周日）東北風減弱，各地都是多雲到晴，僅東半部有短暫陣雨，南部、中部山區有午後雷雨。

▲▼氣象局以吉卜力劇照搭上中秋連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

▲▼氣象局以吉卜力劇照搭上中秋連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

▲▼氣象局以吉卜力劇照搭上中秋連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

▲▼氣象局以吉卜力劇照搭上中秋連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

▲▼氣象局以吉卜力劇照搭上中秋連假天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

受到東北風減弱、水氣減少影響，中秋連假各地氣溫也會回升，周五開始北台灣高溫回升至31到32度，中南部則仍是約34到35度。

葉致均指出，下周一、二東北風再度增強，北部、東半部轉為有雨，南部、中部山區也有午後雷雨，北台灣溫度與前幾日差不多，高溫約26到28度，低溫則約22到25度。

氣象局也在臉書貼出多張吉卜力劇照，提醒中秋連假的天氣變化，氣象局表示，連假期間天氣較穩定，適合安排戶外活動，不過外出若要開車上路，建議緊盯路況，以免塞在車陣中壞了好心情。

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