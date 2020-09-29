高纖低脂過中秋！綠豆燕麥月餅DIY...營養師的秘密武器

▲營養師范綱傑（右）與廚師余春櫻聯手示範以綠豆、燕麥等等高纖、低脂食材製作健康美味的綠豆燕麥月餅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節將至，不少人會都吃月餅來慶祝團圓的佳節，中秋節前夕，花蓮慈濟醫院29日在蔬福食堂料理小學堂上，營養師范綱傑與廚師余春櫻聯手示範以綠豆、燕麥等等高纖、低脂食材，教大家製作健康美味的綠豆燕麥月餅，在慶祝佳節時也可以吃得輕鬆、安全、無負擔。

營養師范綱傑表示，以一顆50克的月餅來比較，市售的廣式蛋黃月餅熱量就高達257大卡；綠豆椪熱量也要203大卡，含糖量高達39克，常常一不注意就攝取過多的熱量及糖分，所以跟團隊一起設計了高纖、低脂的綠豆燕麥月餅，熱量不僅只有93大卡，糖分減少到5.3克，還多了1.6克的膳食纖維，讓民眾在吃應景的月餅時也可以吃得很健康。

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▲綠豆燕麥月餅，熱量不僅只有93大卡，糖分減少到5.3克，還多了1.6克的膳食纖維。

將綠豆仁泡水五小時後蒸熟，並加入椰棗過篩，再加入蔓越莓乾揉勻，就是綠豆椪的內餡了。餅皮則是將蒸熟的地瓜過篩，再加入即溶燕麥、低脂鮮乳搓揉成團後，包入綠豆餡壓膜成型再送入150度的烤箱烘烤3至6分鐘，美味的綠豆燕麥月餅就完成了。

范綱傑指出，綠豆含有豐富的膳食纖維、維生素B，以及鉀離子，可助於利尿、維持神經與肌肉正常運作；使用燕麥、地瓜取代傳統餅皮的精緻糯米粉、再來米粉、麵粉等來製作，不僅增加膳食纖維也減少熱量；並以椰棗取代糖，低脂鮮乳取代水，少油少糖外，其中鮮奶富含鈣質，且吸收率高，建議長者除了飲用外，也可藉由鮮乳入菜來補充鈣質。

▲營養師范綱傑比較市售月餅及綠豆燕麥月餅的熱量。

但營養師范綱傑也提醒，因為綠豆及地瓜中的鉀離子含量高，患有腎臟病的病友不宜過量食用，建議一次最多食用半顆月餅，避免攝取過多鉀離子引起心律不整，若是腎臟病友體內的鉀離子偏高，應減少食用含鉀量高的綠豆及地瓜。

另外，糖尿病的病友則是可以「分切淺嚐」，范綱傑營養師建議，糖尿病友一天以一顆月餅為上限，最好是分切淺嘗，一次不宜超過半顆，同時「用飯換月餅」的概念減少攝取白飯、南瓜、地瓜、馬鈴薯等五穀根莖類；或是食用專為糖尿病患設計的無糖月餅，用代糖取代一般的糖，降低月餅的總糖量。用食物交換的技巧，酌量攝取，才不會破壞過節興緻。

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