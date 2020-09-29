中秋台中訂房強強滾！怎麼玩別傷腦筋...市府推3天2夜精彩懶人包

▲中秋連假台中訂房爆，官方推薦屯區3天2夜精彩遊程。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中秋連假到來，台中市各大飯店住宿都逾9成。裕元花園酒店表示，連假訂房全滿；挪威森林旅館集團則說，10月1日、2日住房率預約9成，但3、4日仍有零星空房可預訂。台中市府觀光旅遊局也針對連假為遊客規畫三天兩夜行程，結合太平、霧峰、大里區的屯區旅遊，森林健走、知性藝術及酷炫體驗一次滿足。

觀旅局長林筱淇表示，民眾來了台中，推薦走訪太平、霧峰、大里等屯區，為孩子安排精彩的三天兩夜之旅，第一天探訪興隆社區百年老樟樹及貓頭鷹步道，或是走訪草嶺登山步道，順經蝙蝠洞，此外太平區還有兼具生態滯洪及森林休憩的大型多功能公園「坪林森林公園」，再到粉紅教堂拍美照，晚上在台中知名的太原觀光夜市或旱溪夜市品嚐美食。

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▲台中裕元花園酒店中秋連假訂房爆滿。（圖／記者游瓊華翻攝）



隔日可來趟知性路線，走訪霧峰區的光復新村、亞洲大學及林家宮保第園區等景點，光復新村是早期台灣第一個新市鎮，濃厚的眷村味，常是婚紗取景的好去處；亞洲大學號稱全台最夢幻校園，除了安藤忠雄大師的美術館建築設計名聞遐邇，還有宮殿及羅馬競技場建築，吸引許多遊客朝聖拍攝美照；國定古蹟霧峰林家在中秋節期間特別推出「博狀元餅」活動，邀民眾體驗傳統擲骰子博運氣的樂趣。

▲挪威森林台中分館10月3、4日兩天仍有零星空房可訂。（圖／記者游瓊華翻攝）

第三天在大里藝術廣場有全台最大3000坪的室內親子樂園，體驗各式可愛酷炫的裝置藝術；或是前往免費的草湖防災公園，台中首座兼具蓄洪及遊戲場功能，水母造型的溜滑梯是最大亮點，活潑的幾何圖形造景設計，相當吸睛。

▲大里藝術廣場有全台最大3000坪的室內親子樂園。（圖／記者游瓊華翻攝）