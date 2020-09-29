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你沒看錯！台南中秋遇塞車可打110反映　警機動強化疏導交通

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▲今年中秋節假期，台南市警局啟動「交通快暢」計畫三步驟，並由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，通報疏導排除、管制及回報路況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局啟動中秋「交通快暢」計畫，民眾遇塞車可打110等專線反映，警方將機動強化疏導車流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年中秋節假期，台南市警局自10月1日至10月4日止特別規劃152處交通崗，並啟動「交通快暢」計畫三步驟：「即時監控、橫向聯繫、立即處置」指揮疏導交通車流，並由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，如遇交通壅塞造成不便，立即通報疏導排除、管制及回報路況。

為提供即將到來的秋節連假交通路況，台南市警局長詹永茂特別指示各單位主管加強重視並提供專線供民眾通報（110、交通警察大隊06-2629292、0966660522專線電話），由專人負責接聽，且與各廣播電台、有線電視建立LINE群組，利用廣播及跑馬燈更新宣導相關資訊，秋節期間也會定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及台南地區各傳播媒體，提供最新壅塞及改道資訊，因此，駕駛人上路時，請不要忘記收聽各廣播電台。

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▲今年中秋節假期，台南市警局啟動「交通快暢」計畫三步驟，並由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，通報疏導排除、管制及回報路況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局提前分析秋節連續假期交通狀況，預估大灣、永康交流道在中秋節連假每日12時至20時為尖峰時段，安平老街、美術館、赤崁文化園區、國華商圈、海安路街道藝術文創區、奇美博物館於中秋節連假期間12時至18時車流量較多。為使駕駛人能在壅塞時提早改道，市警局針對可能壅塞路段規劃幾條替代道路，提供駕駛人參考。

市警局除了針對中秋假期易壅塞路段提出相關疏導措施及交通安全宣導外，並響應政府「低碳台南」概念，呼籲民眾重視低碳可多運用大眾運輸工具，行車也務必遵守交通規則，避開壅塞路段，快樂出門平安回家。市警局強調有交通事故通報警力快速排除，並提供最大能量，做好為民服務工作，也請民眾發現道路壅塞時，請立即撥打110、交通警察大隊06-2629292、0966660522專線電話，提供相關資訊，市警局將立即派員疏處，有效排除壅塞或管制道路，以確保交通順暢與行車安全。

▲今年中秋節假期，台南市警局啟動「交通快暢」計畫三步驟，並由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，通報疏導排除、管制及回報路況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另提供建議替代道路如下：

一、 台南交流道平面道路壅塞時：(一) 北上:東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉昆大路上大灣交流道。(二) 南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

▲今年中秋節假期，台南市警局啟動「交通快暢」計畫三步驟，並由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，通報疏導排除、管制及回報路況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、大灣交流道平面道路壅塞時： (一)北上：東區駕駛人請走永康區中華路右轉台1線上永康交流道，永康區駕駛人請走永大路轉台1線，由國8連絡道上新市交流道。 (二)南下：東區駕駛人請走大同路上台86線或走裕永路經裕農路、裕義路上台南交流道，永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

三、永康交流道平面道路壅塞時： (一)北上:安南區駕駛人請走永康區永安路轉長和路上國道8號，永康區駕駛人請走台1線，由國8連絡道上新市交流道。 (二)南下:永康區駕駛人請走中正北路轉永大路轉崑大路接復興路，循國道1號便道南下進入台南交流道。

▲今年中秋節假期，台南市警局啟動「交通快暢」計畫三步驟，並由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，通報疏導排除、管制及回報路況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四、關廟交流道平面道路壅塞時： (一)東行:由台86線歸仁交流道下匝道，進入182線左轉南雄路(台19線)上關廟交流道。 (二)西行：同上述道路。


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