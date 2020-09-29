　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄煉油廠技術員囂張索賄　廠商5年供養184萬...口袋飽飽退休

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中油高雄煉油廠。（圖／記者宋德威攝）

▲已關廠的中油高雄煉油廠技術員遭爆收賄賂達百萬。（圖／資料照片）

記者黃宥寧／高雄報導

2015年11月因長達28年的反五輕運動已停工的中油高雄煉油廠，驚爆儲運組黃姓機械技術員，因負責小型勞務採購、設備檢修等業務，自2014年到2019年間，向得標廠商接續索取合計184.5萬元的賄款，遭人向廉政署舉報移送橋頭地檢署偵辦，黃男到案坦承犯行，並將賄款全數繳回，橋頭地方法院依違反貪污治罪條例判徒刑2年，緩刑4年，行賄的包商被判分別處9個月至2年不等徒刑，均宣告緩刑。

根據判決書指出，黃男從2008年起擔任中油公司「高廠儲運組室內外環境維護工作」勞務採購案、「高雄廠油槽、管線及其附屬設備零星檢修工作」等案之監造員。負責指派得標廠廠商出工、查驗、結算等履約管理業務，依政府採購法規定承辦、監辦之上開採購業務事項，屬依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限之授權公務員，但卻利用職務做非法收賄。

黃男每次與得標廠商負責人見面時，就會提出3-5萬的賄賂，廠商為了讓履約順利避免遭刁難，就會將提出的金額裝入信封袋，在依每年度工程約4到5次交付賄賂。令人氣憤的是其中2016年「高廠環境維護案」，開工前邀約負責人到黃男辦公室，以手寫「10% 」在紙上，大剌剌要求支付每期請款未稅金額10%作為賄賂，面交地點也不避嫌選在公司附近停車場、早餐店，再請同案的現場負責人王女去取再轉交給黃男，而該標案賄款高達58萬2千元。

黃男食髓知味從2014年到2019年間陸續接10個標案，分別向5家包商索取6千至58萬2千元不等的賄款，賺飽後更申請退休。

合議庭認為黃男身為中油公司員工、依法令從事於公共事務具有公務員身份，但考量被告於偵審中坦承犯行，深具悔意，也將取財物都自動繳交，依違反貪污治罪條例判他有期徒刑2年，緩刑4年，須向公庫支付20萬元，褫奪公權3年。

法官嚴正斥責包商乖乖聽話給付賄賂，助長工程業界「紅包文化」，損及國營事業員工廉潔公正形象，分別處9個月至2年不等徒刑，均宣告緩刑，需分別向公庫支付2至10萬元，褫奪公權1年全案可上訴。


 「板橋凱撒大飯店『朋派』平日單人吃到飽自助午餐劵」
原價750元，特價682元・異國料理、牛排海鮮通通有・手工甜點、莫凡彼冰淇淋太療癒

【更多報導】

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

激戰聲全都錄！看護「車上狂震」羞喊：爽死了…正宮聽呻吟秒崩潰

人妻外遇狡辯：就像男人玩風塵女　夫傻眼拿「很溼」簡訊討公道

小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴




►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／味全教頭葉君璋抗議被趕出場　拿東西砸主審
瓦城、壽司郎食安不合格！生菌數超標、用過期原料
人氣插畫家抄襲LINE多款官方貼圖　全遭下架
歐陽娜娜唱《我的祖國》被罵後首現身！單手插口袋低頭遮半臉
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

唯快不敗！詐團設滅證鹽酸桶　台中警20秒攻豪宅...奪多數手機

人妻櫃姐偷情網友　夫偷看LINE鹹濕對話崩潰...求償50萬結果出爐

埔里銀樓女賊不知被「通緝」二度上門　咬人+催油門差點落跑

勾搭同事老公！「車上狂震」喊：癢癢、把我弄到…正宮聽呻吟崩潰

房子被法拍又揹卡債...離婚女「靠這招賺錢」一次拿400！下場超慘

壓制畫面曝！高雄苓雅區酒店兩度遭砸　警對空鳴槍逮3嫌獲表揚

倉管男永和種大麻辯：自己用　警搜出罕見大麻酒+毒郵票

報恩男送子彈恐嚇「總統表哥」！前立委媳幕後指揮...下場曝

高雄煉油廠技術員囂張索賄　廠商5年供養184萬...口袋飽飽退休

嘉義殺警鄭嫌一審無罪　放出來有潛在危險！高院裁定再延押2個月

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

唯快不敗！詐團設滅證鹽酸桶　台中警20秒攻豪宅...奪多數手機

人妻櫃姐偷情網友　夫偷看LINE鹹濕對話崩潰...求償50萬結果出爐

埔里銀樓女賊不知被「通緝」二度上門　咬人+催油門差點落跑

勾搭同事老公！「車上狂震」喊：癢癢、把我弄到…正宮聽呻吟崩潰

房子被法拍又揹卡債...離婚女「靠這招賺錢」一次拿400！下場超慘

壓制畫面曝！高雄苓雅區酒店兩度遭砸　警對空鳴槍逮3嫌獲表揚

倉管男永和種大麻辯：自己用　警搜出罕見大麻酒+毒郵票

報恩男送子彈恐嚇「總統表哥」！前立委媳幕後指揮...下場曝

高雄煉油廠技術員囂張索賄　廠商5年供養184萬...口袋飽飽退休

嘉義殺警鄭嫌一審無罪　放出來有潛在危險！高院裁定再延押2個月

藉口拍課表！店長卻滑走「偷看訊息、IG」　面試妹超氣：噁心

爭寵汪瞪眼暴牙「秒變釘書機」偷啃妹耳朵　媽笑翻：很小氣欸

新台幣收盤升值6.9分　收在29.151元

爺爺忘記孫女今日結婚　網友「看一遍笑了，看兩遍哭了」

唯快不敗！詐團設滅證鹽酸桶　台中警20秒攻豪宅...奪多數手機

溜馬一哥歐拉迪波被爆「想離隊」　綠衫軍可能用海沃德換他？

才交往3個月！前男友開車衝撞「來回輾」輪下轉圈　輕熟女縫30針

不用跑中部！淡水2公里「美人數大道」盛開　中秋、雙十連假賞花正好

快訊／二軍總冠軍賽葉君璋抗議被趕出場　向主審砸東西

人妻櫃姐偷情網友　夫偷看LINE鹹濕對話崩潰...求償50萬結果出爐

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

社會熱門新聞

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

即／台中mini cooper爆衝撞毀多輛機車…釀8傷

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

更多熱門

相關新聞

確認投誠北韓！公務員欠3億賭債　韓海警發表結果

確認投誠北韓！公務員欠3億賭債　韓海警發表結果

南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓警務人員遠距開槍射殺，現場留下大片血跡，海警、海軍出動艦艇與飛機連續數日展開搜索卻未果。海洋警察廳今（29）日上午10時30分召開記者會，發佈搜索結果，並再次定調李姓公務員因欠下數億韓元債務，的確有「投誠北韓」的意圖。

即／文在寅道歉了！高度肯定金正恩「致歉」態度

即／文在寅道歉了！高度肯定金正恩「致歉」態度

北韓已讀不回裝死！南韓出動海軍　屍體攏找嘸

北韓已讀不回裝死！南韓出動海軍　屍體攏找嘸

文在寅再提兩韓合作！高度肯定北韓「主動道歉」

文在寅再提兩韓合作！高度肯定北韓「主動道歉」

比韓劇還扯！「公務員之死」船上監視器全故障

比韓劇還扯！「公務員之死」船上監視器全故障

關鍵字：

收紅包公務員高雄煉油廠索賄

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面