高雄煉油廠技術員囂張索賄　廠商5年供養184萬...口袋飽飽退休

▲已關廠的中油高雄煉油廠技術員遭爆收賄賂達百萬。（圖／資料照片）

記者黃宥寧／高雄報導

2015年11月因長達28年的反五輕運動已停工的中油高雄煉油廠，驚爆儲運組黃姓機械技術員，因負責小型勞務採購、設備檢修等業務，自2014年到2019年間，向得標廠商接續索取合計184.5萬元的賄款，遭人向廉政署舉報移送橋頭地檢署偵辦，黃男到案坦承犯行，並將賄款全數繳回，橋頭地方法院依違反貪污治罪條例判徒刑2年，緩刑4年，行賄的包商被判分別處9個月至2年不等徒刑，均宣告緩刑。

根據判決書指出，黃男從2008年起擔任中油公司「高廠儲運組室內外環境維護工作」勞務採購案、「高雄廠油槽、管線及其附屬設備零星檢修工作」等案之監造員。負責指派得標廠廠商出工、查驗、結算等履約管理業務，依政府採購法規定承辦、監辦之上開採購業務事項，屬依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限之授權公務員，但卻利用職務做非法收賄。

黃男每次與得標廠商負責人見面時，就會提出3-5萬的賄賂，廠商為了讓履約順利避免遭刁難，就會將提出的金額裝入信封袋，在依每年度工程約4到5次交付賄賂。令人氣憤的是其中2016年「高廠環境維護案」，開工前邀約負責人到黃男辦公室，以手寫「10% 」在紙上，大剌剌要求支付每期請款未稅金額10%作為賄賂，面交地點也不避嫌選在公司附近停車場、早餐店，再請同案的現場負責人王女去取再轉交給黃男，而該標案賄款高達58萬2千元。

黃男食髓知味從2014年到2019年間陸續接10個標案，分別向5家包商索取6千至58萬2千元不等的賄款，賺飽後更申請退休。

合議庭認為黃男身為中油公司員工、依法令從事於公共事務具有公務員身份，但考量被告於偵審中坦承犯行，深具悔意，也將取財物都自動繳交，依違反貪污治罪條例判他有期徒刑2年，緩刑4年，須向公庫支付20萬元，褫奪公權3年。

法官嚴正斥責包商乖乖聽話給付賄賂，助長工程業界「紅包文化」，損及國營事業員工廉潔公正形象，分別處9個月至2年不等徒刑，均宣告緩刑，需分別向公庫支付2至10萬元，褫奪公權1年全案可上訴。





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