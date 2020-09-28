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勇警成植物人！父顧23年握兒手見心電圖停痛哭　「我叫他從警」

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 ▲警察故事2 未曾遺忘的兄弟─呂進全。（圖／翻攝YouYube）

記者黃宥寧／綜合報導

1997年1月凌晨，新北市板橋後埔所25歲警員呂進全與同事雙載執勤，遭歹徒開車衝撞，呂警傷重起身準備拔槍，慘遭歹徒持槍朝頭部轟了一槍，歷經多次手術搶回一命，卻從此成了植物人，呂父不離不棄照顧23年，但18日兒子器官衰竭病況惡化，他在床邊握著愛子的手，直到心電圖不再跳動的那一刻，痛哭失聲。長年關注此事的立委葉毓蘭，前去上香，慰問呂進全父母。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲立委葉毓蘭予辭世的呂進全上香，慰問呂進全父母。（圖／葉毓蘭臉書翻攝）

警員呂進全於23年前頭部中槍，經手術取出子彈卻成植物人，家人多年來一直未放棄。從不喊累的呂爸爸受訪強調，以兒子為榮，認為總有一天能醒過來，天天為他打理、甚至全身擦嬰兒油，臥床23年多，身上一點褥瘡都沒有，連護士都稱讚「（進全）這腳底比小姐還白還要乾淨」。

呂爸爸拿出隨身攜帶、進全的警察服務證，笑著說，「照片裡的兒子還是那麼英挺。」他希望兒子醒來第一刻，可以第一時間拿給他看。

八千多個日子，呂爸堅強不落淚，天天等待奇蹟，但18日那天，進全因器官衰竭離世，高齡73歲的呂爸爸牽著他的手，見到心電圖不再跳動，痛哭失聲。呂爸爸受訪悲傷說，「照顧這麼多年，得知器官衰竭後有做心理準備，但真的很不甘願，他是個乖兒子...看他走了，真的好難過好難過...」

▲警察故事2: 未曾遺忘的兄弟(2005)，是國內第一本深入記錄殉職員警家屬內心血淚的書（圖／翻攝自Facebook／立委葉毓蘭）

▲立委葉毓蘭難過在臉書發文表示心情 （圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭27日在臉書發文表示，「張道藩是我多年的好友，他寫過三本警察故事，其中警察故事2: 未曾遺忘的兄弟(2005)，是國內第一本深入記錄殉職員警家屬內心血淚的書，呂進全是當時書中唯一存活的植物人警察，張道藩在嘉義住了三天，觀察呂進全的父母如何照護他、呼喚他，也製作了一段感人的專輯影片。當年的道藩深受感動，把這本書的版稅26萬，全部捐給照護警消的基金。」

16年後的今天，道藩和我約好一起去嘉義市立殯儀館，去給剛剛辭世的呂進全上香，也慰問進全的父母。道藩的影片裡記錄了呂進全頭上的傷痕，為了取出歹徒擊中他腦部的子彈，十一次開顱手術，一道道都刻劃在他的腦袋上。

醫生當時問呂爸爸: 「確定要救?救回來會變成植物人，這條路很難走！」呂爸爸二話不說: 「當然要救，我現在五十歲，至少可以照顧他二十年！」沒想到這一照顧就是23年8個月，8637個日子。

呂爸爸說：「當年是我鼓勵他去當警察，他運氣不好，我當然要照顧他」進全是呂家四個孩子中的老么，高大俊秀的他倒下後，又當了爸媽的小貝比這麼長的一段時間，現在展翅高飛去當我們的守護天使了。

葉毓蘭PO文表示，我們陪著呂爸呂媽看了我在立法院國是論壇發聲的影片，也重溫了當年道藩製作的專輯，在淚水中我們相約，要堅強的活下去，為更多因公成殘的警察爭取應有的保障與照顧。

▲警察故事2: 未曾遺忘的兄弟(2005)，是國內第一本深入記錄殉職員警家屬內心血淚的書（圖／翻攝自Facebook／立委葉毓蘭）

▼警察故事2: 未曾遺忘的兄弟(2005)，是國內第一本深入記錄殉職員警家屬內心血淚的書（圖／翻攝自Facebook／立委葉毓蘭）

 

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