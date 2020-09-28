屍體去哪裡！南韓海軍出動巡邏艦攏找嘸　北韓已讀不回「裝死」

▲仁川海警、海軍27日晚間仍徹夜展開搜尋作業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓警務人員遠距開10多槍擊殺，不排除陳屍大海的可能性，今（28）日海警、海軍、漁民持續在黃海（南韓稱西海）北方界線（NLL）以南延坪島海域展開搜索，以尋找公務員屍體與遺物為目標，同時向北韓（朝鮮）提出邀請，然而北韓當局仍舊保持沉默。

根據《韓聯社》報導，為尋找從21日起失蹤的李某，仁川海洋警察署研判身著救生衣的李某屍體與遺物可能在北方界線以南海域漂流，因此將從延坪島西岸至小青島南岸的東西96公里、南北18.5公里之海域分為8個區域，與海軍共同展開搜尋。

其中海軍負責靠近北方界線的4個區域；海警則負責南端的4個區域。

海警派出4艘500噸級艦艇、3艘300噸級艦艇、6艘小型艦艇、2架飛機；海軍則派出2艘巡邏艦、2艘飛彈艇、7艘巡邏艇、5艘高效突擊艇。

仁川市甕津郡與忠清南道等地方政府也派出轄下共9艘漁業指導船，延坪島漁民也搭乘漁船協助搜尋。

而海警與海軍從昨（27）日晚間6時起便派出22艘船艦徹夜展開搜尋，但仍一無所獲。

▲李姓公務員所搭乘的「無窮花10號」，27日中午駛回木浦港。（圖／達志影像）

目前仍無法排除李某生前「投誠北韓」的可能性，不過儘管海警前往全羅南道木浦市西海漁業指導管理團的員工宿舍，卻無法找到李某生前使用的個人電腦；至於李某生前所搭乘的無窮花10號、以及過去3年所搭乘的無窮花13號船上的公共電腦是否有出現「北韓」等相關檢索記錄，則須經過數位鑑識。

而南韓總統文在寅27日下午召集新任國防部長徐旭、國家情報院長朴智元等人開會，研擬向北韓正式提出共同搜索要求，同時要求恢復兩韓軍方間的聯絡頻道；然而政府消息人士28日卻表示，北韓仍舊緊閉聯絡頻道、處於「離線」狀態，導致雙方無法保持聯絡，也對處於膠著狀態中的兩韓關係再度潑冷水。

對此，南韓國務總理丁世均接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪時表示，南北韓沒有理由無法共同合作，呼籲北韓恢復雙方軍事通訊頻道，才能保持溝通、維持和平。

►文在寅再提兩韓合作！高度肯定北韓「主動道歉」態度：盼能得回應

►比韓劇還扯！「公務員之死」船上監視器全故障 打撈屍體難如登天