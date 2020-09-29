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確認投誠北韓！欠3億賭債...南韓海警發佈「公務員之死」搜索結果

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▲▼無窮花10號回到木浦港，海警曾前來探查船內情況。（圖／達志影像）

▲無窮花10號回到木浦港，海警曾前來探查船內情況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓警務人員遠距開槍射殺，現場留下大片血跡，海警、海軍出動艦艇與飛機連續數日展開搜索屍體卻一無所獲。海洋警察廳今（29）日上午10時30分召開記者會，發佈搜索結果，並再次定調李姓公務員因欠下數億韓元債務，的確有「投誠北韓」的意圖。

海警根據數日以來調查漁業指導船「無窮花10號」、船內監視器儲存的731個影片檔、探問李姓公務員同事與親友、金融交易記錄、李姓公務員海上漂流路徑預測等資料，推測與分析其行蹤。

海洋警察廳情報搜索局長尹晟鉉（윤성현）在記者會上表示，根據海警探訪國防部所得到的資料，李姓公務員在海面上常時間漂流，被北韓人員發現時，已呈現脫水狀態，且北韓當局完全掌握其姓名、年齡、故鄉、職業等具體情報，最後，該公務員失蹤前身著救生衣，且失足墜海與輕生的機率相當低，根據軍方掌握到的各種情報來分析，李姓公務員的確有「投誠北韓」的意圖。

▲▼海洋警察廳分析公務員墜海後漂流路徑。（圖／翻攝自Youtube@KTV국민방송）

▲海洋警察廳分析公務員墜海後漂流路徑。（圖／翻攝自Youtube@KTV국민방송）

尹晟鉉表示，經過船內探查與探問漁業指導團職員，可以確認船尾甲板上留下的拖鞋，的確為李姓公務員所有，將委由DNA科學鑑識來分析；船內2支故障的監視器，經確認後發現，直到李姓公務員失蹤前一天（20日）仍能正常運作，雖已閱覽監視器儲存的731個影片檔，卻找不到與失蹤相關的線索，目前已將相關檔案委由國立科學搜查研究院分析。

尹晟鉉說明，根據李姓公務員失蹤當天（21日）來推斷，小延坪島海域的潮流方向為逆時針旋轉，李姓公務員失蹤地點與其被發現的地點（北韓康翎半島登山串海域）直線距離長達38公里，「若不依靠人為的力量，光靠海流（從小延坪島）漂到被發現的位置（北韓海域），恐怕有一定難度。」

尹晟鉉補充，李姓公務員隸屬於漁業指導團，其執行公務範圍就是在延平島海域，李姓公務員對該海域相當熟悉，綜合目前所得到的情報與搜索結果，判斷李姓公務員落海此舉的確是為了「越北」（월북），也就是試圖進入北韓。

▼南韓海洋警察廳召開記者會

先前曾傳出李姓公務員疑似與前妻離婚、加上欠下大批債務，且曾向同事借錢，最後薪資被法院假扣押。尹晟鉉回答記者問題時坦承，李姓公務員失蹤前共欠下3億3千萬韓元，其中2億6千8百萬韓元為網路賭博欠債。

根據韓媒《News1》，李姓公務員的胞兄李萊晉（이래진，音譯）接受各界媒體採訪時不斷反駁，強調弟弟「不可能越北」，認為弟弟的死亡悲劇是起因於失足墜海，並表示29日下午2時將對駐韓國際記者召開記者會，懇請國際組織能介入調查，釐清冤屈。

►屍體去哪裡！南韓海軍出動巡邏艦攏找嘸 北韓已讀不回「裝死」
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►異國料理、牛排海鮮通通有

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