小黃忠孝東路狂飆撞上左轉警車　害乘客腰椎骨折...運將員警都被起訴

▲警巡邏車與計程車發生擦撞，造成乘客受傷，運將、員警都被依業務過失傷害起訴。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

台北市吳姓運將前年某日凌晨，在限速時速50公里的忠孝東路上竟飆速到97公里，左轉的執勤警備車因閃避不及撞上，造成計程車上一名加拿大籍乘客第4節腰椎壓迫性骨折；台北地檢署認為運將超速行駛，警備車則未禮讓直行車先行，依業務過失傷害罪將吳姓運將及開警備車的林姓員警起訴。

根據檢方調查，2018年5月24日凌晨3點20分，吳姓運將載3名乘客返家途中，行經北市忠孝東路4段與光復南路口時，竟在限速50公里到路上飆至97公里，足足快兩倍！而當時北市警大安分局林姓員警開著警備車在路上巡邏，準備從忠孝東路左轉光復南路，但他轉彎時卻沒有禮讓直行車，直接瀟灑左轉，導致對向直行的吳姓運將來不及煞車，直接高速撞上警備車。

這起意外造成警、民等6人受傷，其中，傷勢最嚴重的是計程車上的35歲加拿大籍男子，因車禍導致他第4節腰椎壓迫性骨折，差點殘廢。

經由警方調查雙方車輛的行車紀錄器畫面後，認定吳姓運將超速行駛，而林員轉彎時沒禮讓直行車輛先行，雙方都有過失，因此將2人起訴。

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