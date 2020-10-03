川普入住總統級病房「Ward 71」豪華內裝曝光！　白宮管控進出

▲美國總統川普在白宮準備搭機前往醫院之前，朝記者群揮手。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普2日住院接受新冠肺炎治療，白宮證實，他將會在馬里蘭州國家軍事醫療中心住上數天。外媒指出，該醫療中心為白宮內閣成員及高階軍官準備6種特殊病房，而川普入住的「總統套房」正是其中之一，內部空間包含臥室、客廳、餐廳、會議室、辦公空間等，且全權由白宮控管出入，並由國防部監管該院其他區域。

綜合USA TODAY等外媒報導，川普2日住進美國規模最大的軍事醫療中心，也就是位在馬里蘭州的沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），並入住被稱作「71號病房」（Ward 71）的總統套房。

總統套房是該院為白宮內閣成員及高階軍官準備6種特殊病房之一，內部裝潢齊全，就是要讓總統入住時能繼續履行自身職責。根據美媒取得的照片，套房中有臥室區、放置沙發的客廳區、醫師辦公室、會議室、辦公空間及餐廳，就連幕僚長在這裡也有專屬辦公空間，也有給白宮醫師休憩的地方，讓他們可以經常陪同在川普身邊。

報導指出，總統套房出入管控由白宮負責，醫院人員不能無限制進出，且特別配備防護裝置及通訊設備供總統使用，而其他區域則由國防部監管。此外，白宮醫師一旦不能針對特定疾病給予治療，醫療中心早已有專家團隊協助醫治總統，而這些人的背景調查早已完成。

據悉，沃爾特里德國家軍事醫學中心擁有244個普通病床及50個加護病房床位，其中有165間智慧病房（Smart Suites），提供通訊設備、視聽無線功能，患者可以隨時使用移動式鍵盤來使用這些功能。

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