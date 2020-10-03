　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普入住總統級病房「Ward 71」豪華內裝曝光！　白宮管控進出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普在白宮準備搭機前往馬里蘭州沃爾特-里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）之前，朝記者群揮手。（圖／路透）

▲美國總統川普在白宮準備搭機前往醫院之前，朝記者群揮手。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普2日住院接受新冠肺炎治療，白宮證實，他將會在馬里蘭州國家軍事醫療中心住上數天。外媒指出，該醫療中心為白宮內閣成員及高階軍官準備6種特殊病房，而川普入住的「總統套房」正是其中之一，內部空間包含臥室、客廳、餐廳、會議室、辦公空間等，且全權由白宮控管出入，並由國防部監管該院其他區域。

綜合USA TODAY等外媒報導，川普2日住進美國規模最大的軍事醫療中心，也就是位在馬里蘭州的沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），並入住被稱作「71號病房」（Ward 71）的總統套房。

總統套房是該院為白宮內閣成員及高階軍官準備6種特殊病房之一，內部裝潢齊全，就是要讓總統入住時能繼續履行自身職責。根據美媒取得的照片，套房中有臥室區、放置沙發的客廳區、醫師辦公室、會議室、辦公空間及餐廳，就連幕僚長在這裡也有專屬辦公空間，也有給白宮醫師休憩的地方，讓他們可以經常陪同在川普身邊。

報導指出，總統套房出入管控由白宮負責，醫院人員不能無限制進出，且特別配備防護裝置及通訊設備供總統使用，而其他區域則由國防部監管。此外，白宮醫師一旦不能針對特定疾病給予治療，醫療中心早已有專家團隊協助醫治總統，而這些人的背景調查早已完成。

據悉，沃爾特里德國家軍事醫學中心擁有244個普通病床及50個加護病房床位，其中有165間智慧病房（Smart Suites），提供通訊設備、視聽無線功能，患者可以隨時使用移動式鍵盤來使用這些功能。

►快訊／入院治療第一晚　川普撇呼吸困難傳聞：我很好！
►即／川普傳呼吸困難！白宮官員爆「入院第一晚病情嚴重」：他很疲倦

►金盞花精華化妝水，舒緩、修復、敏感肌、痘痘肌都愛用

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
劉基鴻雙響！味全封王斷兄弟連霸　明年前進一軍
小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」圓夢畫面曝光！幸福露燦笑網全看
快訊／國1汐止交流道北上「貨櫃車翻覆」！現場將封路吊車
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬照跑舞照跳！若川普不幸「病歿」...美國憲法規定他們可以掌大權

川普旋風式確診入院…18小時內出現症狀　急診科醫師：不合理

他不爽女兒喝醉狠嗆妻子　拿肉刀「割碎分屍」手臂包舊報紙…直接丟棄

川普入住總統級病房「Ward 71」豪華內裝曝光！　白宮管控進出

才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

美選延期機率近乎0！若總統病逝　選民仍只能川普、拜登二選一

刀切開一擠「10年濃起司狂噴」！醫滿手黃稠分泌物　57秒片曝光

北韓人覺醒！街頭驚現「打倒黨高層」塗鴉　居民慘被逼寫字查筆跡

川普身邊爆「超級傳播事件」…至少7人確診！　全場幾無人戴口罩

倒數前僅2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃無原因暫停

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

馬照跑舞照跳！若川普不幸「病歿」...美國憲法規定他們可以掌大權

川普旋風式確診入院…18小時內出現症狀　急診科醫師：不合理

他不爽女兒喝醉狠嗆妻子　拿肉刀「割碎分屍」手臂包舊報紙…直接丟棄

川普入住總統級病房「Ward 71」豪華內裝曝光！　白宮管控進出

才宣布確診！川普星星又遭破壞　兇手竟是綠巨人「浩克」

美選延期機率近乎0！若總統病逝　選民仍只能川普、拜登二選一

刀切開一擠「10年濃起司狂噴」！醫滿手黃稠分泌物　57秒片曝光

北韓人覺醒！街頭驚現「打倒黨高層」塗鴉　居民慘被逼寫字查筆跡

川普身邊爆「超級傳播事件」…至少7人確診！　全場幾無人戴口罩

倒數前僅2秒突喊卡！　SpaceX衛星發射計劃無原因暫停

4度出任APEC領袖代表？張忠謀「沒收到通知」：不回答假設的問題

開工日變天！北台灣「氣溫驟降8°C」　下周連下5天雨

中職／味全二軍總冠軍之姿打一軍　洪總看好：明年會很強

馬照跑舞照跳！若川普不幸「病歿」...美國憲法規定他們可以掌大權

金曲獎／超萌身高差紅毯主持來了！　瑪麗破尺度「深V開到肚臍」勾蔡旻佑美呆

媽只是吃個蛋黃酥！　阿金聞香「氣到臉超皺」...網笑：變沙皮狗

女歌手認：我對他下咒⋯川普「月圓之日」確診　網朝聖：真巫術！

國1新竹段「紫爆」時速剩18公里！北返車潮湧現　國5估塞到凌晨

中職二軍／劉基鴻雙響！味全封王斷兄弟連霸　明年前進一軍

媽轉頭驚見枕邊人「變成狗」嚇壞！　大叔酣睡貌完美卡位

國際熱門新聞

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

快訊／川普兒子與媳婦檢測結果出爐！

川普女兒伊凡卡檢測結果出爐！

即／川普16小時後再發聲！　回報自身最新狀況

川普確診　美軍空中核武中心升空

即／川普確診出現「新冠病毒症狀」　將送醫治療

川普入院第一晚　推特發文：我很好！

副總統彭斯超挺台灣　減稅反墮胎標準保守派

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

南海、台海戰機猛飛！外媒曝「台灣人超緊張」

即／川普確診新冠肺炎　即刻開始隔離

亞美尼亞上千士兵炸飛　「橫屍遍野」影片曝

更多熱門

相關新聞

胡錫進表態同情川普

胡錫進表態同情川普

美國總統川普感染新冠肺炎，《環球時報》總編輯胡錫進第一時間發文，指川普「長期拒戴口罩，現在付出了代價。」然而，胡錫進3日再發文，點名兩名共和黨議員與衛生部長阿扎爾，在美國國會聽證會上，「一唱一和惡毒攻擊中國，繼續將美國的新冠疫情向中國甩鍋，真是很low的表現。」

疫情恐再爆發？ 陸專家點名「重災區」

疫情恐再爆發？ 陸專家點名「重災區」

酸川普惹議挨轟「辭職」　葉毓蘭回應了

酸川普惹議挨轟「辭職」　葉毓蘭回應了

川普身邊爆「超級傳播事件」

川普身邊爆「超級傳播事件」

陸公布傳染病防治法修訂草案

陸公布傳染病防治法修訂草案

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情川普總統套房Ward 71北美要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面