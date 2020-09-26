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中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

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▲中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。（圖／路透）

▲中國漁船在秘魯外海作業，引發美中論戰。圖為中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。（圖／路透）

文／中央社利馬25日綜合外電報導

秘魯海軍今天密切關注約250艘中國漁船的動向，船隊因就在秘魯外海航行與作業，不僅激怒秘魯漁業團體，也引爆美國和中國在推特的口水戰。

《路透社》報導，船隊先前在厄瓜多外海的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）附近捕捉巨型魷魚。當地海事當局通報，秘魯海軍本週在距秘魯約200海里處發現船隊蹤影。

秘魯國防部長查維斯（Jorge Chavez ）今天告訴媒體，「我國海軍正派機在上空監控，確保沒有這類船隻進入我方管轄範圍。」

海岸防衛隊任務指揮官波多卡雷羅（Jorge Portocarrero）告訴《路透社》，一架低空飛行的偵察機和一艘巡邏船在20日和23日之間發現船隊蹤跡。他說，「不是所有船集中在一個點，而是分散各處。我們沒有證據證明他們曾進入我方海域。」波多卡雷羅還說數量約有250到270艘船。

【美中口水戰　秘魯忙勸架】

美國駐秘魯大使館表示，中國船隻向來會避開追蹤，且似乎在「傾倒塑膠」汙染物。美國駐秘魯大使館本週在推特（Twitter）上說，「過度捕撈會造成巨大生態和經濟損失。秘魯承擔不起這類損失。」中國大使館推文反擊，中方非常重視保護環境和海洋，「我們希望秘魯民眾不要被不實訊息欺騙」。

夾在中間的秘魯外交部試圖打圓場，表示已就美國大使館推文「不精準」向美國官方表達不滿。秘魯是全球第2大產銅國，中國是最大買家。秘魯外交部次長表示，他已告訴美國官員，秘魯同為美中的「朋友和夥伴」，呼籲美中透過對話、理解及合作化解分歧。

【秘魯漁業團體憂生態】

地方漁業協會表示，濫捕巨型魷魚損害了祕魯國內漁業。魷魚占秘魯漁業出口43%。全國漁業協會（National Society on Fishing）會長艾爾霍溫（Cayetana Aljovin）今天說，「每年主要來自中國的船隻……會在秘魯200海里的邊緣擷取資源，這是公開的秘密。恐對秘魯生態系統造成負面影響。」

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