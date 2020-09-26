梅根爆「想選2024年總統」！川普酸：我不是她粉絲…祝哈利好運

▲美國總統川普表示，他不是梅根的粉絲，話中有話地祝福哈利王子好運。（合成圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根卸下王室職務，目前搬到美國洛杉磯居住，他們日前打破王室「政治中立」的原則，拍攝影片呼籲選民投票，引發爭議。美國文化、時尚與政治雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）報導，一位閨蜜透露，梅根懷有強大政治野心，並且計畫競選2024年的總統。

閨蜜表示，梅根「如此迫切不願放棄美國國籍的原因之一，就是為了能夠選擇從政。我認為，如果梅根與哈利真的放棄了他們的（王室）頭銜，她會認真考慮競選總統」。

梅根的傳記作者史科比（Omid Scobie）也曾表示，公爵夫人已經把目光望向白宮，「她把目標放在美國總統。梅根是美國夢的具體展現。我們有一天可能會看到梅根成為總統」。

但是，梅根的代表對此堅決反駁。另外一位傳記作者莫頓（Andrew Morton）說，梅根的臉皮不夠厚，無法勝任總統，「她絕對沒有機會競選總統。她會被生吞活剝。……美國人不想要接受英國人說教，不論是否擁有王室血統」。

▲哈利王子與梅根淡出王室以後搬到洛杉磯居住。（圖／達志影像／美聯社）

哈利與梅根22日錄製影片，宣傳《時代雜誌》2020年百大影響力人物，強調投票的重要性。哈利說，「拒絕仇恨言論、錯誤資訊與網路上的負面情緒是很重要的」，梅根表示，11月的大選是「我們人生中最重要的一次選舉」。

據悉，白金漢宮對此感到擔憂，有意與哈利夫妻保持距離，發布聲明表示，「公爵不是現任王室家族成員」，且哈利的言論是「以個人身分發表」。

川普23日也在記者會上對此回應。他談到梅根時直言「我不是她的粉絲」，並且語帶玄機地說，「我要大力祝福哈利，因為他將會很需要這個」。

外媒指出，川普與梅根早就互無好感。梅根2016年受訪時，形容當時仍在競選中的川普「不僅厭女還如此直言不諱」，川普2019年被告知這番言論時回應，「我不知道她這麼討厭」。

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