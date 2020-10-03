馬照跑舞照跳！若川普不幸「病歿」...美國憲法規定他們可以掌大權

▲川普確診新冠肺炎，各界預測美國之後的最高權力移動。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普夫婦與其他共和黨政要與顧問共7人先後確診新冠肺炎（COVID-19），消息一出震驚國際，美國股市更是慘跌成重災區，不少人趁此波疫情再次體認到總統等「高風險職業」並非人人都能做，且沒人能擔保可以安穩在白宮坐到最後。

統計指出，美國建政以來45位總統中，就有高達8位總統在任期中「意外死亡」，其中4人遭到暗殺、另外4人病逝，陣亡率高達18%；也因此，為避免國家最高權力出現真空，美國憲法其實有一套機制能保障最高權力持續運作，當川普意外病歿，也能根據法定順位，往下傳給副總統、眾議院議長等人。

根據《紐約時報》，其實川普便曾於2019年接受一項需要進行麻醉的手術，當時副總統彭斯（Mike Pence）其實已著手準備從川普手中接掌權利、暫代總統職務，不過白宮卻未對外透露相關計畫。

▲若川普不幸失去意識甚至病歿，副總統彭斯可望暫掌總統一職。（圖／達志影像／美聯社）

美國《憲法》第25條修正案規定，如若總統認定自己無法順利履行職務，可將書面聲明遞給參議院，讓副總統代為接掌權利與責任，直到總統親自通知參議院收回權利；而總統如若因中風、昏迷等症狀而失去自主意識，導致無法親自交接權利，則副總統可聯合內閣官員向參議院提交聲明，證明總統無法履行職務，暫代總統一職。

而1948年通過的《總統繼任法案》（Presidential Succession Act）中便針對正、副總統無法執行職務時，依現有順序安排進行最高權力的交接，其依序為眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿、財政部長、國防部長、司法部長、內政部長。

回顧1981年，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）1981年3月30遭到槍擊後，其副總統與內閣官員便曾依法規擬出一份聲明，計畫代替雷根掌握權利直至其康復，然而該份聲明卻慘死腹中，未提交給參議院。

前總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年11月突然遭到槍擊身亡後，當時的副總統詹森（Lyndon B. Johnson）便趕忙於空軍一號上宣誓就職。

▲美國總統甘迺迪遇刺身亡後，副總統於空軍一號上宣誓就職總統。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，4位任期內自然死亡的總統分別是：第9任總統哈瑞森（William Henry Harrison）死於肺炎、第12任總統泰勒（Zachary Taylor）死於胃病、第29任總統哈定（Warren Gamaliel Harding）死於心肌梗塞、第32任總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）死於腦溢血。

而4位任期內遭暗殺的總統分別是：第16任總統林肯（Abraham Lincoln）、第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）、第25任總統麥金萊（William McKinley）、第35任總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）。

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