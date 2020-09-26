　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登全國民調領先「搖擺州陷苦戰」！川普5%內緊追　大選隨時翻盤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）與民主黨候選人拜登（左）將於11月贏戰大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國11月3日即將迎接2020年總統大選，《路透社》與市調公司易普索（Reuters/Ipsos）公布9月民調指出，民主黨候選人拜登（Joe Biden）在全國範圍領先總統川普，但在6個搖擺州都以5％內的差距險勝，陷入苦戰。

該民調9月11日至16日在各搖擺州訪問565至637位選民，並且根據年齡、種族、性別與教育程度進行加權，反映各州最真實的人口狀況。結果顯示，2位候選人在佛羅里達州、北卡羅來納州勢均力敵；拜登在亞利桑那州僅險勝1％，在賓州小幅領先3％，在威斯康辛州與密西根州都贏過5％。

▲▼美國總統川普對尬前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在全國民調中領先，但在搖擺州陷入苦戰。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，川普與拜登在上述6搖擺州的民調差距非常接近，或者落在抽樣誤差值內，意味著2位候選人都沒有明顯優勢。考慮到這些地區的人口規模、傾向任何一個政黨的可能性，隨時左右選情。

報導寫道，2020年大選可能出現與2016年一樣憂喜參半的結果，也就是民主黨獲得多數選票，但共和黨贏得選舉人團票數與白宮。雖然拜登在全國選票具有初期優勢，21、22日的全國民調中也領先8％，但川普在搖擺州具有幾乎相同的勝選機會，而這些關鍵戰場的選舉人團票數已經足夠使其連任。

▲▼拜登和川普角逐2020美國總統大選。（圖／路透）

▲民調認為，拜登正在持續削弱川普的「鐵票倉」。（圖／路透）

該民調也發現，拜登持續削弱川普「鐵票倉」，也就是沒有大學文憑的白人。在2016年，符合該條件的選民高達61％支持川普，僅31％支持希拉蕊，如今仍有50％支持川普，但支持拜登的比例提高至41％。

另外，雖然全美56％民眾不贊成川普防疫，且其中43％「強烈」不滿，但他在搖擺州的選情似乎沒有受到太大影響，甚至被認為更有能力帶動蓬勃經濟。

以佛州為例，選民被問及哪位候選人可以推出更好的防疫計畫時，2名候選人各自獲得一半的支持率；但談到誰能夠創造更多就業機會時，川普贏得51％，拜登則獲得41％。

評論指出，拜登必須把焦點放在川普防疫失敗、前朝政績以及副手賀錦麗（Kamala Harris）身上，才可以團結反對川普與亞非裔選民。

►搖擺州才關鍵！疫情衝擊「大票倉」佛州　俄亥俄州成白宮門票

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►地表最划算，省油80%，Her狂銷熱賣組

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／軍公教110年度調薪？　人事總處宣布結果
和正妹女友上床…小鐘崩潰「聲音太大」嚇到分手
清大博士台積電面試前輕生亡　生前薪資曝光
快訊／新北27歲女陳屍防火巷　身體扭曲變形
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

梅根爆「想選2024年總統」！川普酸：我不是她粉絲…祝哈利好運

兄弟「性侵12歲親妹」產子不知生父是誰！逃坐牢命運　原因曝光

影／川普拒承諾和平移交權力　五角大廈強調「不會干預大選爭議」

巨富大毒梟「錢多到全國到處藏」！姪打破他公寓牆壁…挖出5億現鈔

印度警告中國「勿單方面改變現狀」！　防長：準備好面對所有後果

五角大廈官員：即使中國自認沒勝算　仍可能「對台動武」

女牧師改行當「脫衣舞孃」！拍第1張裸照淚崩：從未感覺如此神聖

小行星昨驚險掠過地球！　9年後「直徑335m超巨怪物」近距離來襲

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

南韓防疫大出包！224人接種「品質疑慮」流感疫苗　幼兒園感染增

拜登全國民調領先「搖擺州陷苦戰」！川普5%內緊追　大選隨時翻盤

太空人月球輻射量比在地球高200倍　恐導致白內障、癌症

安倍自豪「在川普上任前」就說服他抗中！4年前會晤內容首曝光

賀錦麗式操作？傳拜登團隊又多1個「她」　有望成第一位女財長　

首位愛滋痊癒患者癌症復發　「柏林病人」正接受臨終關懷

願無條件見金正恩！日相菅義偉「豁出去了」　只為解決這個問題

中國250艘漁船「秘魯外海捕魷魚」　美國大使開炮…引爆口水戰

日男童「模仿李小龍」創4000萬點擊！今10歲身材、功夫曝光

新台幣收盤貶值0.1分　收在29.276元

獨／農委會性醜聞！水保官工程驗收前...肉體花酒宴打通關

巨袋鼠嗅出39枚地雷+28枚未爆彈　獲頒動物勇氣獎

10月中部人搭貓纜只要50元！不只樟樹步道...貓空4條步道健行必去

浪浪等門該養嗎？　7毛媽糾結1個月獲3聖筊「媽祖說好」

美EP-3E距福建僅88.5km！創美軍「最近」偵察紀錄　再測共軍底線

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

美偵察機及反潛機現身南海　距廣東沿海最近僅47.81海里

桃園男凌晨飆車失控撞飛行人　腦漿外溢、臉部變形慘死斑馬線旁

想把毛剪整齊！　天兵爸大動刀「美貓→灰塵球」全身炸亂笑翻網

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

國際熱門新聞

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

即／金正恩親自道歉：對南韓做了不該做的事

爸插電全家瞬間被炸毀　14歲女身亡

譚德塞警告：沒正當理由退出WHO將傷害美國

正宮「街頭暴打小三」扒衣　渣男竟鎖喉回擊

快訊／烏克蘭軍機墜毀　22死2重傷

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

川皇遇新冠栽了　民調曝逆襲玄機！

美駐聯大使「會議狂噴中國」　中方代表：夠了沒？

譚德塞向國際要求1兆台幣：是便宜的交易

成千上萬紅火蟻抱團成「活地毯」　瘋狂蠕動一碰喪命！

黛米蘿絲胸比頭大　鑽石胸貼放閃

金正恩回信了！文在寅稱讚「尊重生命」

兩光醫剖腹「一刀劃開女嬰臉」　19歲辣媽嚇哭還被嗆

更多熱門

相關新聞

川普「老白男」鐵票穩　狂打軍警牌

川普「老白男」鐵票穩　狂打軍警牌

儘管民調多顯示落後，但美國總統川普的全美支持率始終在4成上下，死忠選民是他穩穩入袋的鐵票，川普也樂於迎合傳統保守派立場，提出強硬政見，希望催出更多投票熱情。

安倍：是我說服川普抗中！

安倍：是我說服川普抗中！

賀錦麗式操作？傳拜登將推第一位女財長　

賀錦麗式操作？傳拜登將推第一位女財長　

首位愛滋病痊癒患者爆癌症復發

首位愛滋病痊癒患者爆癌症復發

梅根爆想選2024年總統　川普狠酸

梅根爆想選2024年總統　川普狠酸

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面