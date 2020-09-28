前CIA高官：紐約市「逾百中國間諜」行動中！遭遇前所未有的攻擊

▲前CIA高官估計，紐約市現在無時無刻都有100名以上的中國情報官員活動中。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國紐約市的藏裔警員昂旺（Baimadajie Angwang）於21日因涉嫌替中國從事間諜活動被捕。美國中央情報局（CIA）前反間諜部門主管奧森（James Olson）表示，北京已經加速招募間諜的行動，他「保守地」估計，紐約市現在無時無刻都有超過100名中國情報官員，正在「承受前所未有的攻擊」。

33歲的昂旺曾在美國海軍服役，也是陸軍預備役中士，2018年甚至獲得「月度警察」的榮譽，如今卻面臨非法作為外國政府代理人、電信詐騙與做出虛假陳述等指控。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於23日說，中國駐紐約市領事館被當成用來破壞美國的行動中心，很可能還有更多人被捕。

奧森表示，中國的間諜計畫規模非常龐大，積極在社群媒體上尋找對於母國帶有情感的華裔美國人，而昂旺對於北京而言彷彿「金礦」，因為此警員若被吸收，可以獲得相關文件，提供線索，找出誰正在被調查，「他們會利用他找出紐約市警局在監視方面做了什麼，擁有的數據資料庫，以及他們對於中國駐聯合國代表和領事館官員的了解」。

▲美國紐約市警察局（NYPD）一名藏裔警員被控替中國從事間諜活動。圖非當事人。（示意圖／路透）



《間諜之城紐約》（Spy Sites of New York City）其中一名作者梅爾頓（H. Keith Melton）表示，中國國安部在招募過程中，會透過目標對象在家鄉的舊識取得聯繫，「他們邀請被招募者吃晚餐，也許帶他去看歌劇，最終要求他去做一件處於灰色地帶，但實際上對中國有益的事情」。

奧森解釋，「人們相信他們做的事情不會傷害美國利益，但它當然是有害的。中國有多名特務從事特定計畫，所以一名特務也許只能得到一些資訊，看似無關緊要，卻是更大計畫的一部分」。

奧森也提到，間諜可能必須回到中國匯報、獲取新的情蒐要求，「間諜會被評估，並被當成VIP般盛大款待，盛讚協助中國同胞」，仍身在中國的家人也會被當成籌碼，「家庭成員是否能夠獲得幫助與資源？這是一場艱苦的比賽。他們會釐清你需要什麼樣的幫助，不論是簽證、學位還是錢」。

▲美中兩國關係緊張，間諜情報戰也浮上檯面。圖為中國駐休士頓總領事館。（圖／達志影像／美聯社）



當局並未透露調查線索與過程，但證據顯示，昂旺到美國尋求庇護並定居，卻又多次返回中國，並且「收到多筆來自中國的鉅額匯款」，甚至曾經表示，他「為了家鄉的人」參加紐約市警局的考試，爭取升遷。

奧森目前在德克薩斯A&M大學開設情報與反間諜課程，並撰寫《抓住間諜：反間諜的藝術》（To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence）一書。他分析，昂旺「每月可以賺到好幾千塊」，但可能不夠謹慎，「也許是向別人吹噓，也許是花錢的時候沒有注意」，而且中國也不可能前來解救，「他被拋棄了，但這就是做生意的成本。中國在美國還有很多資產，可以承受一點損失」。

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