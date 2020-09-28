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AirPods Studio 諜照再度外流！　傳聞已高度接近實體照

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記者謝仁傑／綜合報導

外界盛傳蘋果今年將推出的頭戴式耳機「AirPods Studio」，相關消息一直沒有得到蘋果證實，外媒再度曝光了一組產品渲染照，圖中可以看到全罩式耳機的部分採用圓角矩形的設計，並由精緻的金屬臂連接。

從外觀上看起來，AirPods Studio 沒有任何按鍵，僅在底部有一個 USB-C 接口，據先前的消息指出，AirPods Studio 除了外觀與眾不同，在使用上也帶來全新的體驗，它配備 U1 晶片，能自動識別左右耳定位，用戶在佩戴 AirPods Studio 時，不必刻意去區分佩戴方向，也不用擔心戴反，耳機就會自動切換左右聲道。

▲AirPods Studio。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）

▲AirPods Studio 傳有黑白兩款顏色。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）

在售價與功能方面，Jon Prosser 近日爆料，AirPods Studio 將採用優質的皮革與金屬，價格可能為 349 美元（約新台幣 10,490 元），與 Bose 700 和 Sony WH-1000XM4 等高階耳機價位相近。

據消息顯示，AirPods Studio 共有黑色和白色兩種配色，走簡約時尚的路線，相當符合蘋果一貫的設計理念。

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