AirPods Studio 諜照再度外流！　傳聞已高度接近實體照

記者謝仁傑／綜合報導

外界盛傳蘋果今年將推出的頭戴式耳機「AirPods Studio」，相關消息一直沒有得到蘋果證實，外媒再度曝光了一組產品渲染照，圖中可以看到全罩式耳機的部分採用圓角矩形的設計，並由精緻的金屬臂連接。

從外觀上看起來，AirPods Studio 沒有任何按鍵，僅在底部有一個 USB-C 接口，據先前的消息指出，AirPods Studio 除了外觀與眾不同，在使用上也帶來全新的體驗，它配備 U1 晶片，能自動識別左右耳定位，用戶在佩戴 AirPods Studio 時，不必刻意去區分佩戴方向，也不用擔心戴反，耳機就會自動切換左右聲道。

▲AirPods Studio 傳有黑白兩款顏色。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）



在售價與功能方面，Jon Prosser 近日爆料，AirPods Studio 將採用優質的皮革與金屬，價格可能為 349 美元（約新台幣 10,490 元），與 Bose 700 和 Sony WH-1000XM4 等高階耳機價位相近。

據消息顯示，AirPods Studio 共有黑色和白色兩種配色，走簡約時尚的路線，相當符合蘋果一貫的設計理念。

＃ 對面的女孩看過來～～

►10/13 即將登場！ iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

►iPhone 12 發表日10/13！ 預購、正式上市時間出爐



►Touch ID 回歸 iPhone 12？ 外媒揭 Apple 指紋辨識設計