新iPhone再創天價！12 Pro Max要賣5.5萬　規格一次看「貴的有理」

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

iPhone 12系列手機將於10月發布，其中512GB的iPhone 12 Pro Max價格預估是1399美元（約新台幣5.19萬元），不過美國銀行分析師Wamsi Mohan近日指出，最高階的iPhone機款價格將上漲近100美元（約新台幣2927元），如此算下來，iPhone 12 Pro Max最高將飆至5.5萬元！

據Phonearena報導，Wamsi Mohan認為，最高階的iPhone機款價格將上漲近100美元，這反應iPhone毫米波5G零件的成本，不過「定價始終是蘋果最大的未知數」。

▲iPhone 12預估售價整理。（製表／記者謝仁傑）

綜合先前國外媒體及消息人士對於iPhone 12全系列價格的預測，起價從 649 美元開始，到最昂貴的1399 美元，且由於國外廠牌新品在台灣上市的售價，通常要比換算再多20％左右的台幣。當中最高階的iPhone 12 Pro Max價格，128GB為1099美元（約新台幣3.99萬元）、256GB為1198美元（約新台幣4.39萬元）、512GB為1399美元，（約新台幣5.19萬元）。

若售價如Wamsi Mohan所說一般上漲100美元，那iPhone 12 Pro Max價格將以此增長為128GB的4.28萬元、256GB則約為4.7萬元，而最高配置512GB的更是高達5.5萬元。

▲iPhone 12系列規格與售價預測。（圖／翻攝自集邦TrendForce官網）

據IT之家報導，有分析師認為，蘋果將使iPhone 12系列價格與去年的iPhone 11相同。對此Forte認為沒有必要，因為蘋果已經擁有廉價的iPhone SE，因此他更看好iPhone 12價格會上漲。

對供應鏈來說，如果供應的是較低價產品，毛利率將被壓縮；反之，接到高規機種訂單，將有更好毛利率空間。法人看好，隨著蘋果新品推出與擴大產品線價格帶，包含鴻海、台積電、大立光、臻鼎與台郡等供應鏈營運都將增添動能。

業界觀察，往年iPhone X較晚推出，帶動供應鏈成長至12月，今年蘋果部分機種延後推出，有望讓供應鏈複製當年跟隨iPhone X成長方式，若端銷售反應熱烈，有機會帶動明年初表現。