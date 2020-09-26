10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

▲iPhone 12 將在 10 月 13 日正式發布。（渲染圖／EverythingApplePro／記者郭芳如製）



記者謝仁傑／綜合報導

果粉引頸企盼的 iPhone 12 終於要問世了！國外多數媒體與消息人士紛紛指出，蘋果將於 10 月 13 日在線上發表會中發布新機，令人相當興奮。《ETtoday新聞雲》記者綜合先前有關 iPhone 12 系列的所有傳聞，做了售價和規格預估的總整理。

知名爆料人士 Jon Prosser 更進一步指出，蘋果將於 10 月 16 日開放預購，而這波發表會僅有兩款 iPhone 12 系列的基本款會亮相，分別是 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Max，於 10 月 23 日上市。外媒《CNET》則報導，這波發表會中，蘋果也有機會一次發布四款新機。

．10/13：發表亮相

．10/16：開放預購

．10/23：正式上市

綜合先前國外媒體及消息人士對於 iPhone 12 全系列價格的預測，起價從 649 美元開始，到最昂貴的 1,399 美元。由於國外廠牌新品在台灣上市的售價，通常要比換算再多 20％ 左右的台幣。

以先前 Samsung Galaxy Note 20 起價在 999 美元為例，在台售價為 35,900 元；若以目前傳聞中的價格去換算，想入手最新款的 iPhone，預估仍需準備至少 22,000 元。

有關於 iPhone 12 全系列傳聞，媒體與消息人士們大致有了共識，然而在蘋果官方正式發表新機前，仍有部分保留不確定性；不過我們可以確定的是，iPhone 12 全系列會支援 5G，並配備 OLED 顯示器、搭載台積電製 5 奈米 A14 處理器，以及將回歸經典的方邊外型設計。

▲傳 Touch ID 將回歸到 iPhone 12 上。（圖／取自CNET）

另外，外媒《CNET》報導，蘋果有可能會讓 iPhone 12 重新搭載 Touch ID，甚至同時具有 Touch ID 和 Face ID 的解鎖功能；不過 EarPods 及豆腐頭不再隨機附贈，取而代之的會是 Lightning 對接 USB-C 的「編織」充電線。

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