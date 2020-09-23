Touch ID 回歸 iPhone 12？　外媒揭 Apple 指紋辨識設計

▲傳 Touch ID 將回歸到 iPhone 12 上。（圖／取自CNET）



記者謝仁傑／綜合報導

自從 iPhone X 系列移除 Touch ID（指紋辨識），改用 Face ID（面部辨識）後，一直以來都引發著兩派論戰。今年的 iPad Air 重新在電源鍵上搭載了 Touch ID，外媒報導，由於新冠肺炎（COVID-19）肆虐，讓大家外出都要戴上口罩的緣故，iPhone 12 極有可能重新搭載 Touch ID。

據外媒《CNET》報導，蘋果先前發表最新產品，其中 iPad Air 將 Touch ID 搭載到電源鍵上，此舉使用戶即便戴著口罩也可以輕鬆解鎖設備，且因為不需要 Face ID 了，可以讓 iPad Air 擁有更大的全螢幕。報導中甚至指出，蘋果可能會讓 iPhone 12 同時具有 Touch ID 和 Face ID 的解鎖功能，Reticle Research 分析師 Ross Rubin 也認同這個看法。

隨著手機變得越來越薄，各手機廠都一直試圖在有限的尺寸內擴大螢幕佔比，又不讓指紋辨識佔用空間，Apple 依靠 Face ID 來解鎖，而安卓系統則是採用 FoD 螢幕下指紋辨識技術，又或者將指紋感測放在設備的側面或背面，而蘋果卻還沒有螢幕下指紋的技術。

雖然在 Face ID 推出後，有一派果粉認為臉部辨識的效用高於指紋辨識非常多，然而在如今人人外出時必須戴上口罩之後，想用 Face ID 解鎖似乎沒有那麼容易了。外媒認為，Touch ID 的回歸將會成為 iPhone 12 的另一個賣點。

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