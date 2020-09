蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

▲蘋果AR眼鏡傳出全面的爆料消息。(渲染圖/LAMANZANAMORDIDA)



記者謝仁傑/綜合報導

蘋果研發 AR/VR 眼鏡的計畫仍在進行中,卻已有不少關於發表時機的消息流傳,國外消息人士 @LeaksApplePro 針對這款眼鏡的發布時機、價格、款式和名稱發表爆料消息。

@LeaksApplePro 指出,蘋果首款眼鏡將被稱為「Apple VR」,售價將會落在 999 美元(約新台幣 29,090 元),有黑色和白色兩種款式,並指出它將配備某種遙控器,預估將會在 2021年的 WWDC 上亮相。

自 7 月以來,@LeaksApplePro 就不斷在預測 Apple 的新產品,且有不錯的準確度。

Apple is working, as you may know, in a VR headset.

Well, I got some info about it.

Name: Apple VR

Price: 999$

Colours: Black and White

It has 2 remotes(like the Oculus rift)

You can pair them with AirPods( pros or studios).

It will be demoed at WWDC2021.

It will use mini-led.