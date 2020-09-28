蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

▲蘋果AR眼鏡傳出全面的爆料消息。（渲染圖／LAMANZANAMORDIDA）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果研發 AR／VR 眼鏡的計畫仍在進行中，卻已有不少關於發表時機的消息流傳，國外消息人士 @LeaksApplePro 針對這款眼鏡的發布時機、價格、款式和名稱發表爆料消息。

@LeaksApplePro 指出，蘋果首款眼鏡將被稱為「Apple VR」，售價將會落在 999 美元（約新台幣 29,090 元），有黑色和白色兩種款式，並指出它將配備某種遙控器，預估將會在 2021年的 WWDC 上亮相。

自 7 月以來，@LeaksApplePro 就不斷在預測 Apple 的新產品，且有不錯的準確度。

Apple is working, as you may know, in a VR headset.

Well, I got some info about it.

Name: Apple VR

Price: 999$

Colours: Black and White

It has 2 remotes(like the Oculus rift)

You can pair them with AirPods( pros or studios).

It will be demoed at WWDC2021.

It will use mini-led. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) September 27, 2020

擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）不同，例如先前流行的「Pokémon GO」，就是一款結合了現實環境元素的遊戲；而虛擬實境是創建完全虛擬的環境，並沒有實際環境元素，只能透過專用眼鏡等配件才能看到。

蘋果在 AR 技術中已做出諸多應用，例如客戶欲購買 iPad Pro 時，可以從官網看到實體的展示，近年來蘋果也已註冊了許多專利，但對於 VR 技術卻未有公開展示；另先前也有消息指出，蘋果最快要到 2023 年才會發表這項產品。

蘋果官方尚未透露相關資訊，對於這類開發中的實境產品，也還充滿許多不確定性，但可以確定的是，蘋果確實有朝這方向在做努力。

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