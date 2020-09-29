買酪梨補體力！放好幾天「還是切不動」　網1招催熟：跟它擺一起

▲酪梨是油脂類果物，健康但不可吃過量。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《體力回到大學！他「1天1酪梨」身體劇烈變化》，有網友吃了酪梨一段時間，意外發現體力變好了，忍不住讚嘆一番，也證明酪梨是營養價值極高的果物。就有另一名網友說自己前幾天精神不好，就打算打酪梨牛奶來「進補」，結果不管怎麼放，酪梨都還是切不動，只好求助「要怎麼把酪梨變軟啊？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「該死的酪梨」，說他前幾天精神不好，想起來不知道在哪看過吃酪梨比吃補品還好，就去買了酪梨、牛奶跟布丁。回家要切時，發現酪梨整個硬梆梆的，所以就都先放著。

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「結果放了好幾天，酪梨宛如金剛不壞，根本切不動，牛奶都快壞了，布丁也快過期了吧……」不禁發文求助，到底要怎麼讓酪梨變軟。

貼文一出，有網友就表示，「通常要現吃就要挑軟一點的酪梨，呃！你只能先喝一杯布丁牛奶，之後等酪梨軟，再買新的布丁跟牛奶」、「那個，切開它就不會繼續熟了吧！它已經有傷口啦」、「放進冰箱就不會再熟了，其實澀澀的也能吃，只是不好吃而已。」

就有人留言分享讓酪梨變熟變軟的小撇步，「把酪梨跟蘋果放在紙箱裡，然後放置陰涼處，蘋果含乙烯，可以催熟酪梨」、「除了蘋果，跟香蕉放在一起也可以催熟酪梨的～」。還有網友教學如何看酪梨，「酪梨的蒂頭打開，如果顏色還是綠色代表還沒好，如果變咖啡色才是熟了」，也提醒如果熟了之後還沒有要吃，要盡快放到冰箱 不然爛很快。