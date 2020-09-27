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驚！蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

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▲▼民進黨趙天麟揭露「國家機密」，蔡英文人體透視圖曝光。（圖／趙天麟臉書）

▲民進黨趙天麟揭露「國家機密」，蔡英文人體透視圖曝光。（圖／趙天麟臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委趙天麟近日在臉書揭露「國家機密」，原來是他自己跟總統蔡英文的「機密透視圖」，雖然兩人內建功能有所不同，但有一個共同之處，就是都標配了一顆守護台灣民主自由的心。

近日在電玩界熱銷造成話題的《糖豆人》（Fall Guys），可愛造型的主角與簡單易入手的遊戲模式，全球上市24小時即超過150萬玩家加入。電玩公司在日前釋出一張主角糖豆人的身體透視圖後，更再掀起一波二創與討論熱潮。

對此，趙天麟的臉書也在臉書上公布，與助理群集思廣益繪製他與蔡英文的身體透視圖，以手繪風格模仿糖豆人的可愛設計；並且在身體部位說明中，發想形容蔡英文的膝蓋是「挺得住」，也結合蔡英文愛貓的個性，指出手部是「鏟屎官的手收」、頭部有「隱藏式貓耳」等。

至於有3個小孩的趙天麟，手部是「3寶奶爸手」；另外，也因為曾在高雄38個行政區完成路跑，形容趙的腳是「完跑高雄38區」。

身兼黨部主委的趙天麟表示，市黨部加入年輕新血，帶來更多元的觀點與創意，他以這次的透視圖為例，政治與社群的互動其實可以更貼近民眾的生活日常，未來還會持續透過圖卡設計或影音直播等方式、嘗試在不同領域的話題結合。

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