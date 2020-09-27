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國民黨提「避戰公決」　要求蔡英文儘速促台美復交

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▲▼總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

共軍近日頻繁示威，27日上午再度侵擾我國西南空域，光是16日至24日就有46架次。國民黨團下周擬提出公決案，要求蔡英文政府應全力避戰，順應當前蔡政府親美抗中策略，盡快促成台美復交與美軍協防台海安全。

台美關係大幅進展，包含美衛生部長阿札爾、美國務院次柯拉克等政要接連訪台，且在美國大選情勢激化下，美中外交對抗與軍事較量升溫，美台關係被喻為史上最佳，建交更是呼聲四起。

對此，國民黨24日已經過智庫初步討論，相關公決草案最快下周提出，盼呼籲美國用具體行動挺台灣，盼藉此達到避戰效果，不相信中國大陸敢打美國。

據《聯合報》指出，國民黨團總召林為洲表示，兩岸情勢在民進黨主政後呈現僵滯、對立，在親美抗中戰略下更形惡化；民進黨政府與美國政府愈好，對岸就愈有意見，共機也就愈飛離台灣本島愈近，讓兩岸陷入開戰邊緣。

他認為，當前對台灣最重要的就是要「避戰」，既然民進黨政府無法接受透過交流手法讓對岸降低敵意，那新戰略就是請美國來駐防，假設稱當前台美關係是有史以來最好，那只要說服美國用實質行動挺台，這樣就能避戰。

不過，在台美關係一片看好之際，外交部長吳釗燮20日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時卻表示，台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係，引來國民黨主席江啟臣25日在立法院受訪時諷刺，「如果關係那麼好，應該推動復交才對」。

▼美國國務院次卿柯拉克（左1）、外交部長吳釗燮（中）。（圖／外交部提供）

▲▼美國國務院次卿柯拉克搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

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