創部66年首次有總統來！蔡英文視導空軍後勤部隊回響熱烈

▲蔡英文視導空軍第三後勤指揮部、陸軍工訓中心、海軍水下作業大隊。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

在共軍頻頻侵擾台灣之際，總統蔡英文選在中秋連假前夕，特地到高雄岡山視導並慰勉空軍第三後勤指揮部、陸軍工訓中心、海軍水下作業大隊等單位。值得一提的是，這是空軍第三後勤指揮部自1954年從宜蘭遷至現址後，66年來總統首次前往視導。在聽取完發動裝備解說後，蔡英文在幻象2000發動機葉片簽名留念。

蔡英文26日上午前往高雄岡山慰勉空軍第三後勤指揮部，還特別穿上日前視導澎湖空軍天駒部隊時外套力挺國軍。聽取現場軍官報告發動機裝配及能量展示介紹；現場展示包括C-130型機T-56型發動機，以及拆卸下來的F-16A/B戰鬥機F100等裝配。

空軍第三後勤指揮部指揮官蔡進精還特別向蔡英文報告，「總統，您是我們創部66年來，第一位蒞我們三指部的元首」，並請蔡英文在幻象2000發動機的葉片上簽名作為鼓勵，現場官兵反映熱烈。

蔡英文致詞時表示，今天看到的部隊有一個共同特點，就是「無名英雄」。「空軍第三後勤指揮部」保養和修護戰機的發動機，守護飛行安全。「陸軍工訓中心」培養出許多工兵人才，他們在戰時能開路，平時能救災。「海軍192艦隊，水下作業大隊」著厚重潛水裝備在水裡執行任務的身影，都讓她印象深刻。

蔡英文特別提到，在去年南方澳大橋事件中，潛入港灣切割斷橋，還有今年貢寮未爆彈的水中爆破，「都是由你們冒險完成」。南方澳大橋將在下個月初開始動土重建，各位的功勞功不可沒。

「我們這幾個都是不容易被看見的單位，但如果沒有各位的奧援跟協助，國軍的堅強戰力，也會大打折扣。」蔡英文說，各位都是「英雄國軍裡的無名英雄」，她也保證，國軍守護國家，她一定會是各位最強的後盾。

特別的是，負責解說官兵中有一名西非迦納裔、目前在空軍第三後勤指揮部服役的下士洪澤。儘管外表有些不同，但他仍用流利中文解說發動機裝配，還以台語介紹自己是高雄長大的「台灣囝仔」。

今年21歲的洪澤受訪表示，自己爸爸是西非迦納人，媽媽則是台灣人，從小在台灣出生、長大，會選擇空軍，是對飛行有熱愛，希望有朝一日可以完成當飛行員的夢想。