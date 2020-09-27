民進黨慶音樂會　總統維安查扣游錫堃1986年「創黨」報告書

▲立法院長游錫堃近期新編「台灣已邁入政黨選舉的新紀元-1986黨外選舉後援會綜合報告」一書，被總統維安視為違禁品，不得帶入民進黨黨慶會場。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨2020年的黨慶活動，改以舉辦「民主開唱」音樂會。不過，雖然是黨慶，但總統維安仍滴水不漏，把1986年攸關民進黨創黨，並由立法院長游錫堃近期新編的「台灣已邁入政黨選舉的新紀元-1986黨外選舉後援會綜合報告」一書，被列為違禁品，不得帶入場內。

游錫堃27日中午以黨外選舉後援會召集人身分，邀請當年135位創黨發起人重返圓山敘舊；這是睽違34年來，首次創黨發起人聚會，他為了紀念這個歷史時刻，將「台灣已邁入政黨選舉的新紀元-1986黨外選舉後援會綜合報告」一書再經重新編輯，送給出席感恩與敘舊餐會的發起人做紀念。

不過，這本書卻被總統維安視為「違禁品」。蔡英文下午出席肺炎防疫紀錄片、防疫獎章頒獎典禮時，就有剛採訪完游錫堃午宴的電視台記者，包包內放著這本「台灣已邁入政黨選舉的新紀元-1986黨外選舉後援會綜合報告」而被維安攔下。

安檢人員詢問該名記者，會不會在會場中舉起這本書，經記者說明，維安人員仍謹慎以對，詢問另一位維安人員，經過第二次解釋後才放行。

接著，同樣中午採訪完游錫堃午宴的一名平面文字記者，包包中也有一本「台灣已邁入政黨選舉的新紀元-1986黨外選舉後援會綜合報告」，下午趕場前往民進黨黨慶的「民主開唱」音樂會時，在門口維安依舊滴水不漏，將此本書視為違禁品。

維安同樣詢問記者，是否會於會場中將該本書高舉，經記者說明後，維安人員表示，該本書不得帶入會場，只能暫時安放於門口統一管理，於大會結束後可領回。

事實上，在2009年青輔會日於銘傳大學主辦青年政策大聯盟全國論壇活動，時任的總統馬英九前往聆聽青年政策建議時，有一位青年攜帶阿宅反抗軍的「88水災紀念貼紙」，也遭到國安特勤人員警告，不得帶入會場；但是，當時該青年堅持帶入場內，國安方面則安排3名特勤人員坐在他的身邊。

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