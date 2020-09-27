游錫堃：民進黨當年135位發起人敢簽名創黨應被歷史記憶

▲游錫堃出席緬懷創黨人餐會。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

立法院長游錫堃27日以1986年黨外選舉後援會召集人身分，邀請當年135位創黨發起人重返圓山飯店敘舊。他會前受訪時表示，這135人敢簽名、敢創黨是非常難得，「這是有歷史定位的，也就是說這名單應該讓大家知道，讓他們大名被歷史所記憶」。

1986年的9月28日，游錫堃以黨外選舉後援會召集人名義，在台北圓山飯店開會，會議兩大主軸是完成黨外立委與國代候選人的推選，以及透過變更議程方式進行創黨發起人簽名連署，接著也討論黨綱、黨章、政綱、宣布組黨，民進黨正式成立。

游錫堃稍早受訪時表示，藉著這個機會確認34年前的名單，在那個威權體制下，是黨禁、是報禁、是戒嚴，組黨很困難，「為何過去34年都沒有辦這場餐敘，最主要是當時資料都放在民進黨，而資料也一時很難找到，所以中央黨部在辦黨慶的時候，都邀請全代會之前有參加黨員」。

游錫堃說，黨部黨慶邀請約1000人左右，沒有特別針對這135人，當時圓山組黨風險非常高，有些人是不敢簽名的，這135人敢簽名、敢組黨，是非常難得的。

游錫堃表示，他在辦理這場餐敘前，有詢問黨中央秘書長林錫耀，但林錫耀也說找不到這份名單，建議他以後援會召集人來辦理，今天才會有這個聚會。

游錫堃指出，這135人都是老朋友，後來很多人也多年沒有見了，過世的有44人，「台灣是華人文化圈第一個民主國家，而民進黨是第一個民主政黨，這135人敢簽名，是有他歷史定位的，也就是說這名單應該要讓大家知道，讓他們大名被歷史所記憶」。

▼游錫堃、洪奇昌出席緬懷創黨人餐會。（圖／記者張一中攝）



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