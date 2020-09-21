獨／民進黨34年前秘密組黨照曝光　游錫堃邀創黨發起人重返圓山

▲民進黨「圓山組黨」照片。（圖／攝影師邱萬興提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨自1986年創黨以來，至今已邁向第34個年頭，從街頭抗爭到兩度全面執政，不斷締造黨內歷史。在9月27日民進黨34週年黨慶前夕，立法院長游錫堃以「感恩與敘舊」為名，邀請當年創黨發起人在今年黨慶前夕重返圓山敘舊，表達對「民主前輩」的敬意。《ETtoday新聞雲》也獨家取得當年民進黨召開秘密組黨會議時，攝影師邱萬興在會中所記錄下的歷史照片。

台灣是華人文化圈第一個民主國家，回顧30多年來的民主化歷程，民進黨的創黨與成長，1986年9月27日的「圓山組黨」佔了極重要地位。當時尚處於黨禁、報禁的戒嚴時期，是林宅血案發生及美麗島事件判刑後的第7年、陳文成命案後的第6年、江南命案後的第3年。

黨內人士回憶，1986年9月28日，黨外選舉後援會於圓山飯店敦睦廳舉行中央民代推薦大會，在開會的前一天27日，身為黨外選舉後援會召集人的游錫堃在秘密準備工作會議表示：「明天的推薦黨外候選人大會，是組黨的最好時機」，也獲得現場多數人的同意。

黨內人士說，圓山黨外選舉後援會的135人發起人組黨行動，是有被逮捕及被犧牲的危險，這些「民主前輩」毫不猶豫的加入組黨發起人行列，是台灣民主發展史上重要的起點，也是台灣至今享有自由民主的重要關鍵。

游錫堃至今感念這135名創黨發起人當時甘犯殺頭的勇氣不計後果為民主挺身而出，深感敬佩及感恩。因此，特別在今年9月28日的前一天舉辦「感恩餐會」，邀請當時發起人齊聚一堂，感謝他們當年為台灣民主無私奉獻。

游錫堃所寄出的邀請函上寫著「庚子年緬懷圓山創黨人」、「創黨風馳三十四秋，凋零近半惹心憂；功成身退誰人問？慶幸當年志已酬」，9月27日中午在圓山大飯店敦睦廳餐敘，餐會當天也將播放1986年9月28日圓山組黨的紀錄片。

▼民進黨「圓山組黨」照片。（圖／攝影師邱萬興提供）

▼游錫堃任1986黨外選舉後援會召集人，將邀請創黨先賢重返圓山飯店。（圖／游錫堃友人提供）