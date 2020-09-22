立院同意續押蘇震清等3涉貪立委　蔡清祥：尊重北院職權

▲台北地檢署法警遞交公文至立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北地方法院審理立委涉貪案移審庭，22日凌晨認定現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟有羈押禁見必要，依憲法增修條文規定函請立法院許可。對此，法務部長蔡清祥22日上午受訪時說，裁定羈押是法院的職權，他對此表示尊重。

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明21日被依《貪污治罪條例》起訴，台北地方法院認為3人涉犯重罪且否認犯行，有串證、逃亡之虞，裁定繼續羈押。立法院長游錫堃22日上午召集黨團協商，朝野黨團一致許可3現任立委「續押」，此案也將列入臨時報告事項處理。

行政院長蘇貞昌22日上午率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蔡清祥會前受訪時表示，續押是由法院決定，法務部尊重法院，「他有要求立法院同意，這也是法院職權，由他們來做決定」。蔡清祥也說，洩密的部分，台北地檢署已經分案偵查中。

游錫堃稍早受訪時表示，自己還沒看到公文，依照《憲法》規定，非經立法院許可不得羈押現任立委，「現在我馬上請各黨團代表大家會商一下，依照程序處理，不是我決定，立法院會決定，再跟大家報告」。至於今日是否會有結果，游錫堃則說「一定會」。

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