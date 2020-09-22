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快訊／北院續押3立委！游錫堃召集朝野協商：今天一定會有結果

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記者徐政璿／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明21日被依《貪污治罪條例》起訴，台北地方法院認為3人涉犯重罪且否認犯行，有串證、逃亡之虞，裁定繼續羈押。這是國會全面改選後，首次遇到現任立委遭羈押，立法院游錫堃22日受訪表示，今天將召集朝野協商處理，一定會有結果。

▲▼蘇震清、陳超明、廖國棟。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蘇震清、陳超明、廖國棟。（合成圖／ETtoday資料照）

台北地院22日凌晨4時40分罕見緊急派車送函文至立法院，不過，院方指出，因立法院保警無收受權限，法警在上午8時親送公文。

前太流董事長李恆隆涉嫌透過中間人郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪SOGO經營權，遭到檢方依《貪污治罪條例》起訴，被喻為「史上最大立委收賄弊案」。

根據《憲法》增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，本次立院會期已經在18日開議。

游錫堃22日上午在立法院受訪表示，他自己還沒看到公文，幕僚有跟他說，依照《憲法》規定，非經立法院許可不得羈押現任立委，「現在我馬上請各黨團代表大家會商一下，依照程序處理，不是我決定，立法院會決定，再跟大家報告。」

媒體詢問今日是否會有結果？游錫堃則說，「一定會！」

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃回應立委續押。（圖／記者屠惠剛攝）

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