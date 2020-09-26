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國慶晚會首次移師基隆　游錫堃讚台灣在疫情中守住民主

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▲▼立法院長游錫堃出席2020國慶晚會記者會 。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席2020國慶晚會記者會 。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／基隆報導

2020年國慶晚會首度移師基隆舉行，立法院長游錫堃26日表示，台灣在新冠肺炎的疫情中表現得很好，不但守住自己的健康國家，同時也守住了民主，讓國際能見度大幅提升，讓這次的國慶別具意義，他也邀請全體國人10月9日能到基隆參與國慶晚會。

游錫堃26日上午在基隆市長林右昌、國慶籌備會秘書長陳宗彥、僑委會委員長童振源、民進黨立委蔡適應、立法院顧問洪慈庸、金曲歌王荒山亮等人的陪同下，出席基隆市政府舉辦之「2020民主台灣，自信前行」國慶晚會記者會。

▲▼立法院長游錫堃出席2020國慶晚會記者會 。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲國慶晚會首度移師基隆舉辦 。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃表示，這是他擔任國慶籌備會主任委員以來第一次籌備國慶活動，因此希望國慶大會可以辦好，這次受到新冠肺炎的影響，國慶剛開始時沒有辦法如期籌備，在疫情明朗趨緩後才開始加緊籌備，時間上有點緊縮，他要感謝陳宗彥和所有國慶籌備會團隊、基隆市政府與僑委會等，在非常短的時間內籌備活動各項事宜。

游錫堃指出，新冠肺炎疫情影響全球，但是台灣包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、防疫中心等單位及全體國人表現非常好，大家全力以赴，不但守住了自己的健康、國家，同時也守住了民主。

游錫堃說，中國大陸的大外宣提到，社會主義的特色能把新冠肺炎控制得很好，並且藉由這個機會批評民主國家沒辦法控制得宜，還好台灣是一個非常重視民主、自由人權的國家，在新冠肺炎的表現可說是全球典範，所以也等於是守住了民主。

▲▼立法院長游錫堃出席2020國慶晚會記者會 。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲2020國慶晚會記者會 。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃也提到，台灣在新冠肺炎疫情中表現很好，讓國際能見度大幅提升，因此這次國慶別具意義，雖然這次很多僑胞沒辦法回國，也有很多人想要參加卻受限於社交距離而有所管制，但是台灣仍然受到了全世界民主國家領導人的重視，時代雜誌更把蔡英文列入百大影響人物之一，就可以看得出來全世界對台灣的認同。

游錫堃表示，國慶晚會選在基隆市舉辦是史上第一次，也是因為這幾年來基隆市在文化、觀光及基礎建設上大幅改變，讓大家印象深刻，他要特別肯定林右昌的用心，讓基隆市有了新的面貌，所以這次國慶晚會跟基隆市的連結，基隆元素一定會讓國慶晚會更有看頭，讓國慶晚會在基隆市表現得比以往更有特色也更豐富。

游錫堃也邀請全體國人10月9日下午5點半到基隆港西四碼頭，一起參與國慶晚會，節目內容也特別設計一個有關「基隆」的橋段，邀請了為基隆、為台灣爭光的老師和僑生演出，內容更多元且豐富，相信國慶晚會將非常精采，他非常期待大家的到來，並預祝國慶晚會順利成功。

基隆市政府指出，10月9日的國慶晚會憑票入場，從今日上午10點開始，在基隆市各區公所提供民眾免費索票，每人限領2張票，數量有限，送完為止。

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