北農「供應人實名制」建15.6萬筆資料　柯文哲：將來可檢查瘦肉精

▲ 柯文哲赴北農視察實名制、質譜化學快篩食安雙重把關機制。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北農產公司扮演全台果菜批發市場的領頭羊角色，於2019年9月21日起率先啟用新式質譜化學快檢法抽驗批發市場蔬果，利用高精密度質譜儀及快速篩檢技術，可於20分鐘至30分鐘內精準檢驗出目前台灣常見的農藥。台北市長柯文哲對此表示，他發現這將來也可以檢查瘦肉精，北農已經具備了檢查瘦肉精的能力。

柯文哲27日上午率領市政團隊抵達台北農場公司，視察北農「質譜儀化學快檢」作業流程及「供應人實名制」檢核作業。

北農提及，質譜儀化學快檢技術可於20至30分鐘內精準檢驗出目前台灣常見的農藥，而批發市場果菜檢驗作業必須在每日清晨3時拍賣前完成，針對檢驗不合格的產品，會立即在拍賣前攔下銷毀，依供應人管理要點處以停供處分，並立即通報農政單位，加強輔導供應單位（人）安全用藥。

北農指出，為強化蔬果追蹤溯源，於2020年7月1日起正式啟動實名制，供應人未提供身份資料者，即不予拍賣交易，實名制上路至今，已建立15萬6000多筆供應人資料庫，今年1月至8月共抽驗6313件，合格件數5908件，不合格件數405件，合格率達到93.6％，「北農身為批發市場交易平台，會用心守護大台北民眾食的安全。」

而柯文哲致詞時表示，食安是很重要的項目，食安進步要顧及到文化改變，這沒有想像中容易，北市從2年前開始強力推實名制，過去賣東西都是用化名，然而發現有農藥但卻只是化名，根本不曉得是誰，所以使用跟身分證串連模式。

柯文哲提到，實名制是一個很漫長的過程，一開始鼓勵說如果採用實名制就優先跟對方拍賣，有一些農民本來就不會亂用農藥，所以也就立刻使用實名制，後來慢慢越來越多，到今年7月1日百分比夠高後，開始采用強硬手段，沒實名制就不準在北農販賣，所以今年7月開始完全實名制，抓到不合格的就很清楚來源，抓到1次停止供貨10天，抓到2次停止供貨一個月，抓到三次就永久除名。

柯文哲說，實名制並不是為了處罰農民，而是為了管制，因為過去10幾年來無法對農藥過量有實際處理，直到今年7月完全落實實名制，才能達到實際處理。

柯文哲提及，質譜儀買的時候是720萬，機器很容易，但是培養人才會使用機器不容易，所以過程很漫長，花了超過1年時間編預算、買機器、訓練人力等，透過整個國家實驗室認證，也感謝許多技術單位協助，包括農委會毒藥所。

柯文哲指出，他發現這還是科學，因為不同蔬菜要用不同葉綠素過濾器，因此發明了4種，甚至還拿到專利，代表台灣生技科技的進步；而該檢查結果會上傳至雲端給藥毒所，自動比對是哪一種農藥，「這是台灣生技產業的綜合實力！」

最後，柯文哲提及，他剛剛看了一下，發現這將來也可以檢查瘦肉精，北農已經具備檢查瘦肉精的能力，感謝台北農產公司，他在過程中給予了很大的壓力，「我非常清楚」，實名制不容易，但這2年的努力，給了台北市食安更好的保障。

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▼不合格產品會在拍賣前攔下銷毀。