違法安養院惡火釀3死　柯文哲認錯但忍不住批外界抹黑

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市內湖區康寧路上一處私人安養所發生嚴重火災，3名長者遭惡火奪命，凸顯違法私設長照中心的問題。對於外界質疑沒有第一時間出面、喊話要求道歉，市長柯文哲26日表示，2萬5801名都有查到，就是漏了這個，但就是這個發生火災，「事情發生認錯就認錯，也不用講一大堆，錯了就錯了」。

台北市政府26日緊急召開記者會，指25日接獲通報，在內湖區又有一處違法私設的長照中心，社會局、衛生局緊急帶員前往查處，發現有違法照護4位長者情事，3位由家屬帶回、另名則由社會局轉介安置，而該違法機構則勒令停業。

而針對各行政區還剩下多少私設安養院？社會局長周瑜修表示，以現在社會狀況，老人福利機構是慢慢下降，到今年只剩下99家合法，因為106年6月3日後依照《長照法》設立的機構台北市只剩下東明公宅。北市府社會局也在網站主動提供白名單，「只要不是在白名單上的就是未立案機構」，不可能2天就做到百分之百，但是會持續往這方向處理。

柯文哲說，整個社會正常運作還是要公私協力，所以這幾天也緊急把台北市有立案的全部上網公開。我們會主動查處，如果有發現沒有在上面（白名單）但有營業事實，跟我們講我們再去查。

針對外界質疑沒有第一時間出面，以及有漏洞是否應道歉？柯文哲表示，只要是做不好，政府都必須負起責任，這不用逃避。今天民政局特別給我資料，市政府2萬5801名都有查到，就是漏了這個，但就是這個發生火災，「事情發生認錯就認錯，也不用講一大堆，錯了就錯了」。

但柯文哲也抱怨，媒體長期以來說「有事找珊珊、無事找柯文哲」，我每天早上7點30分親自主持晨會，市政我都完全掌握、都曉得，只是人家都勸我不要老是開記者會，常常失言，黃珊珊是議員出身跟媒體應對比較不會出包，「台灣政治環境就是打蛇隨棍上，開始抹黑你無心市政，我每天工作成這樣還無心市政，實在是」。

民政局長藍世聰補充，訪視有沒有問題？查了2萬5801名，訪視都沒有問題，只有這件外界說沒有訪視，「其實是個案沒有提供地址，無法訪視」，相信里幹事都會落實依法去訪視。