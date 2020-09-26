北市再爆違法安養所　柯文哲：3人緊急安置、1人家屬帶回

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市內湖區康寧路上一處私人安養所發生嚴重火災，3名長者遭惡火奪命。台北市政府26日召開記者會，昨天上午收到檢舉指內湖區一處民宅發現未立案機構，立即由衛生局、社會局帶員查處，發現有違法照護4位長者情事，3位經過社會局轉介安置、另名則由家屬帶回，而該違法機構則勒令停業。

衛生局長黃世傑表示，25日上午透過民政鄰里體系通報，衛生局、社會局一起去聯訪，發現內湖區這個民宅隔間有3房1廳1衛1廚房，木板隔間及一部份屋頂式鐵皮加蓋，民宅內有4名長者，3女1男居住其中，2名具有生活治理能力，另外2未使用輪椅。

黃世傑說，經查是未立案的機構，訪查後3名長者送往醫院檢查，並由社會局緊急安置到合法機構，另外1名由社工協助返家照顧。

社會局長周瑜修表示，社會局後續安置方式，其中1位家屬覺得可以自行照顧，由社工陪同返家；另外3位由社工陪同，依規定到醫院做相關檢查，確認沒有傳染病後送往合法機構緊急安置，社會局跟衛生局會跟家屬討論後續照顧責任與計畫。周補充，4位長者並非低收、中低收入戶，都有家屬，後續會跟家屬密切聯繫。

副市長黃珊珊接著說明精進作為，市府已完成單一窗口，會將類似老人機構檢舉案件統一由衛生局做查處，民政、警政以及社會局會成立聯合稽查小組，以後只要是檢舉案、吹哨案，會由衛生局查處，衛生局會訂出SOP。

針對外界質疑「查一次沒有應門就沒追蹤」，黃珊珊表示，已訂出標準未來至少要追蹤3次以上，如果還是無法處理，必要時會請警察局以臨檢的方式，若有及時處置必要性會依照行政執行法強行進入，最後還是要呼籲家屬，要送到立案機構，市民檢舉可以打1999轉衛生局統一查處。

最後市長柯文哲表示，透過這案件，發現4個老人家都不具備社會福利的身分，但家屬都認為有照顧困難，目前長照福利法通過後，這些願意照顧的人都很難通過標準，反而造成機構的地下化。

柯文哲說，接下來有涉及長照的問題，各局處還是要把問題列出來，把問題做根本解決加強保障。如果發現有問題，不管家人或鄰居，還是打1999，會由衛生局做統一查處。

▼北市府昨接獲檢舉有未立案長照機構，緊急查處並勒令停業。（圖／北市社會局提供）

