北市拚班班有冷氣　柯文哲笑南部學校一開就跳電、沒錢繳電費

▲柯文哲視察校園綠建築。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

為因應極端氣候變遷，台北市教育局自2015年起透過多元措施推動校園降溫，包括太陽能光電板、綠屋頂等方式，近年則積極在國中小學裝設冷氣，目前北市僅剩6所國小未完成。台北市長柯文哲26日前往永建國小視察成效時提到，之前到南部縣市參訪，有學校接獲命令就買冷氣，「結果一開就跳電」，小班制還沒錢繳電費，認為裝冷氣是最後手段，綠建築才是真的。

柯文哲26日出席「買溫度還要買綠意」活動，視察甫獲得綠建築標章的永建國小。柯致詞時表示，對於校園降溫，裝冷氣是最後的手段，綠建築才是重點，他強調，在EOD計畫中，未來15年，236個學校有70%的校舍要改建，在這些學校改建的過程中，要訂定相關的SOP規範。

柯文哲說，一進到永建國小就感受到這學校蓋得很好，而他也認為未來改建的學校要用更高的標準，EOD計畫就是要將節能減碳、綠建築的觀念帶進去。

柯文哲也表示，其實他到各地參訪後，發現學校方位、當地地形與空氣流通的因素都會影響教室的溫度，因此，未來的EOD計畫中，節能減碳與綠建築的標準可以拉高一點，至於有議員質疑北市光電採購標準不一，他也特別指示簡哲宏副秘書長，針對公有房舍光電計畫訂定統一標準。

柯文哲表示，未來台北市學校改建，對綠建築的要求應拉高，現在的校園也應該要多種些植栽增加綠覆蓋，現在校園很少做，但其實只要一做綠牆，夏天時冷氣的消耗量一定會下降。所以除了已經有的田園城市、綠屋頂，未來可以再增加綠覆蓋的面積。

柯文哲強調，處理校園的環境不是只有買冷氣機而已，改善綠建築比買冷氣機重要。先前去南部視察，聽說有些縣市收到指令就買冷氣機，但是學校裝了之後卻跳電，不然就是大家沒錢繳電費，因此他認為裝冷氣機也不是解決問題最好的方法，而是最後的手段，還是要以綠建築為優先。